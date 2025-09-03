Homem que fez ameaças contra brasileiros em Portugal é demitido
Por NOTÍCIAS AO MINUTO
Publicada em 03/09/2025 às 10h58
Nos acompanhe pelo Google News

Um homem que vive em Aveiro publicou um vídeo nas redes sociais oferecendo "500 euros" (cerca 3,5 mil reais) por cada "cabeça de brasileiro".

Em poucas horas, o vídeo se tornou viral. A comunidade brasileira vivendo em Portugal, assim como vários ativistas portugueses, se mostrou revoltada com as ameaças xenófobas e pediram medidas.

O perfil do homem nas redes sociais rapidamente se tornou público, assim como o nome do mesmo e o local de trabalho.

Quando a padaria onde o homem era funcionário, em Aveiro, soube do vídeo, o demitiu. "Queremos deixar claro que a pessoa envolvida nos vídeos que têm circulado já não faz parte da nossa equipe. Na Padaria Variante não aceitamos, nem compactuamos, com qualquer forma de racismo. Agradecemos a compreensão de todos e seguimos de portas abertas para receber vocês sempre com respeito e carinho", lê-se em uma publicação feita no Instagram do estabelecimento, que já conta com cerca de 4 mil 'gostos'.

Já em outra publicação, a padaria garante que na sua equipe existem "pessoas de diferentes origens - brasileiras, santomenses, venezuelanas e portuguesas" e que têm "muito orgulho" nessa diversidade. "Condenamos qualquer atitude racista e reiteramos o nosso compromisso em manter um ambiente de respeito e inclusão".

Os comentários a ambas as publicações foram, entretanto, ocultados. No entanto, o Notícias ao Minuto, ainda conseguiu ver que, entre os muitos elogios à atitude da padaria - em demitir o trabalhador em questão - estavam alguns pedidos para levarem o caso à polícia, a que a empresa não reagiu.

Geral RACISMO
Imprimir imprimir