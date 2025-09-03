Homem é preso depois de esfaquear adolescente durante discussão

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 03/09/2025 às 09h30
Um homem de 42 anos foi preso nesta terça-feira (02), depois de esfaquear um adolescente de 16 anos no bairro Floresta, zona sul de Porto Velho.
Segundo a PM, o fato teria acontecido durante uma discussão, onde o suspeito pegou uma faca e desferiu um golpe que atingiu o ombro da vítima, que foi socorrido por populares para a UPA sul.
A PM foi chamada e localizou o suspeito ainda no local dos fatos, devido a problemas graves de saúde, onde ele confessou ter cometido o crime, pouco depois o adolescente chegou após receber atendimento e ser liberado.
Uma equipe do Samu foi acionada e deu apoio na condução do suspeito para o Departamento de Flagrantes com a faca usada na agressão.
