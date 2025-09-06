Homem é morto a facadas pelo cunhado em frente a igreja evangélica

Por portal p1
Homem é morto a facadas pelo próprio cunhado em frente a uma igreja evangélica em Ouro Preto do Oeste, RO
Um homem de identidade e idade não divulgada pelas autoridades foi morto a facadas pelo próprio cunhado em frente a uma igreja evangélica na noite de sexta-feira,5, em Ouro Preto do Oeste (RO) . Uma pessoa que passava eplo local filmou o crime de homicídio.
Segundo informações, logo após o crime, o suspeito fugiu em uma motoneta. Nas imagens filmadas por uma pessoa que passava pelo local é possível ver uma aglomeração de pessoas e uma mulher, também não identificada, tentando desesperada afastar o suspeito da vítima.
A Polícia Militar foi acionada e investiga as causas ou motivação do homicídio.
