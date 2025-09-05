Homem é executado a tiros na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré

Publicada em 05/09/2025 às 09h20
Um homem identificado como Cleidiomar de 32 anos, foi executado a tiros na madrugada desta sexta-feira (05), na região da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, bairro Cai N’água, área central de Porto Velho.
De acordo com informações apuradas pela equipe de jornalismo do portal de notícias Hora1Rondonia, junto à Polícia Militar, cerca de três homens perseguiam a vítima, que tentou se esconder em um salão nas proximidades. No entanto, acabou alcançado e recebeu vários disparos de arma de fogo, morrendo no local antes de qualquer socorro.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve presente e constatou o óbito. O local foi isolado e passou por perícia da Polícia Técnico-Científica (Politec). Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo foi removido pelo rabecão e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
A ocorrência foi registrada e ficará sob investigação da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida (DECCV), que dará continuidade às apurações para identificar os autores e a motivação do crime.
