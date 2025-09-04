Homem é esfaqueado após tentar matar casal dentro da UPA na zona leste

Publicada em 04/09/2025 às 08h50
Um criminoso de nome Matheus Vinicius, de 28 anos, foi preso na madrugada desta quinta-feira (04), após tentar matar uma adolescente de 17 anos e o marido dela, dentro do prédio em reforma da UPA leste, Avenida Mamoré, bairro Lagoinha em Porto Velho.
Segundo a PM, o casal estava em frente a UPA, quando Matheus chegou armado com uma faca e tentou furar a jovem, momento que o marido dela reagiu, entrando em luta corporal com o criminoso.
Durante a briga, Matheus quebrou a porta de vidro da UPA, onde continuava a tentar esfaquear as vítimas, no entanto, o rapaz conseguiu tomar a faca e desferir vários golpes no ombro e rosto do suspeito, momento que uma guarnição da PM chegou.
Enquanto escutava o relato da vítima, a guarnição foi atacada pelo suspeito que estava todo ensanguentado, sendo necessário o uso de spray de pimenta e tiros com balas de borracha para conter o criminoso.
Depois alguns populares informaram que o mesmo indivíduo estava tentando invadir algumas casas nas proximidades e depois causou confusão com frequentadores de um bar. O criminoso foi encaminhado pelo Samu para o Hospital João Paulo II, e depois será apresentado no Departamento de Flagrantes.
