Homem é encontrado morto com sinais de execução em Machadinho

Publicada em 03/09/2025 às 09h00
De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada por meio da Central de Operações para averiguar uma denúncia de possível homicídio. Durante o deslocamento, também foi acionada a equipe do SAMU e feito contato com o oficial de dia.
Ao chegar ao local, os policiais fizeram contato com o comunicante que relatou ter encontrado um corpo caído ao solo, ensanguentado, sem a presença de mais ninguém por perto.
A equipe do SAMU confirmou o óbito no local. O corpo apresentava grande quantidade de sangue em volta, parte já coagulado e parte ainda fresco. Próximo à vítima, foi localizada uma cápsula de munição de pistola calibre .45.
A cena do crime foi isolada até a chegada da Polícia Técnico-Científica (POLITEC), que realizou os exames periciais. Segundo a perícia, a vítima apresentava um ferimento de entrada de projétil acima da boca e provável saída na região da nuca, evidenciando uma execução à curta distância.
Após os trabalhos periciais, o corpo foi liberado para a funerária de plantão. A vítima foi identificada como Fábio, indivíduo com histórico de envolvimento em crimes patrimoniais e uso de entorpecentes, sendo por vezes visto em situação de rua. Até o término da ocorrência, não foram localizados familiares.
As circunstâncias levantadas indicam que Fábio pode ter sido levado até o local em um veículo antes de ser executado.
A ocorrência foi registrada e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Machadinho D’Oeste, que dará continuidade às investigações para identificar e responsabilizar o autor ou autores do crime.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!