História da Banda do Vai Quem Quer é contada a alunos da escola Classe A

Na última semana a presidente da Banda do Vai Quem Quer, advogada Siça Andrade, que também é membro do Conselho Municipal de Cultura e presidente da Comissão de Cultura da OAB Rondônia, participou de projeto cultural promovido pela escola Classe A, onde fez uma apresentação aos alunos do 7 ano, contando um pouco sobre os 45 anos da Banda do Vai Quem Quer. "A Banda é o maior bloco de Carnaval de rua da Amazônia. Criada pelo meu pai, Manelão junto com um grupo de amigos, leva alegria a cerca de 250 mil foliões uma vez por ano no sábado de Carnaval, pelas ruas do centro de Porto Velho. l", destacou Siça Andrade aos alunos.
A participação da Banda do Vai Quem Quer, fez parte do Projeto "Narrativas, Saberes e Sabores da Amazônia" , que está levando imersão cultural aos alunos do 7º ano. Ao final da apresentação os alunos ficaram com a responsabilidade de pesquisar e após apresentar um prato regional que represente a cultura e tradição da BVQQ. "Acredito que pode ser um prato à base do pirarucu, como o "pirarucu à casaca, sugeriu Siça.
PROGRAMAÇÃO
Os alunos do 7º ano estão sendo orientados pelas professoras Rafaela Machado e Valéria. A iniciativa promove uma verdadeira imersão no conhecimento da Amazônia, preparando os estudantes para uma exposição sobre a obra da autora Nair Gurgel. A programação começou com a presença da própria escritora Nair Gurgel, que compartilhou seu processo criativo com os "Feras". Na sequência, os alunos participaram de uma palestra enriquecedora com o professor Sávio (docente de História do Ensino Médio) e em seguida com Siça Andrade, uma das maiores especialistas em cultura local.
DIREÇÃO E COORDENAÇÃO
O projeto conta com a supervisão da direção da escola – Lúcia Holanda, Vinícius Holanda e Rodolfo Holanda – e com a coordenação das professoras Rafaela Machado e Viviani Cunha.
