Hamas diz estudar proposta dos EUA para Gaza, mas não dá prazo

Tratativas internas podem 'durar vários dias', afirmou grupo terrorista à AFP. Presidente dos EUA disse 'todos estão esperando'. Plano apresentado por Trump na segunda (29), e já aceito por Israel, delineia condições para fim da guerra e transição de poder em Gaza.
O grupo terrorista Hamas afirmou nesta terça-feira (30) que está estudando a proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para finalizar a guerra na Faixa de Gaza, porém não deu prazo para resposta. Israel já aceitou o plano apresentado por Trump ainda na segunda-feira.
“O Hamas inicia hoje uma série de consultas entre seus dirigentes políticos e militares, tanto dentro como fora da Palestina. As conversas podem durar vários dias, dada sua complexidade, em particular para coordenar a comunicação entre os membros da liderança e os movimentos após a agressão israelense em Doha”, afirmou uma fonte do Hamas, sob condição de anonimato, à agência de notícias AFP.
Trump voltou a pressionar o Hamas nesta terça-feira e deu um prazo de "de 3 a 4 dias" para o grupo terrorista responder à sua proposta.
"Vamos esperar por 3 a 4 dias para ver o que acontece. Os países árabes já estão a bordo, os muçulmanos também, Israel também. Estamos apenas esperando pelo Hamas. (...) Se o Hamas não quiser [o acordo], será um triste fim (...) Não há muito espaço para negociações com eles", disse o presidente americano a repórteres na saída da Casa Branca.
A proposta de Trump tem 20 pontos e prevê a Faixa de Gaza como uma zona livre de grupos armados. Integrantes do grupo terrorista Hamas podem receber anistia, desde que entreguem suas armas e se comprometam com a convivência pacífica. Veja mais sobre o que se sabe aqui.
A fonte do Hamas acrescentou à AFP que o Hamas dará uma resposta “que representará o Hamas e os movimentos da resistência” palestinos. Outra fonte palestina também confirmou à AFP que o Hamas está examinando o plano.
Em coletiva de imprensa na segunda-feira, Trump disse que apoiará medidas militares para eliminar o Hamas de forma definitiva caso o grupo terrorista rejeite a proposta. Já Netanyahu declarou que concorda com o plano e que Israel avançará na ofensiva caso o acordo não seja fechado.
“Se o Hamas rejeitar seu plano, senhor presidente, ou se supostamente aceitá-lo e depois basicamente fizer de tudo para contrariá-lo, então Israel concluirá o trabalho por conta própria”, disse Netanyahu.
O porta-voz do ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed al-Ansari, afirmou nesta terça-feira que o governo catari realizará conversas com negociadores do grupo terrorista e com o governo turco para discutir a proposta de Trump —um indicativo de que retornou às funções de mediador no conflito após Israel ter se desculpado pelo ataque contra membros do Hamas em Doha. Ansari disse ainda que "a delegação do Hamas prometeu estudar [o plano de Trump] de forma responsável".
Um oficial com conhecimento das tratativas internas do Hamas afirmou à agência de notícias Reuters nesta terça que “os negociadores analisariam a proposta de boa-fé e dariam uma resposta”.
