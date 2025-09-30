Guajará-Mirim realiza 6ª Conferência Municipal de Saúde

Publicada em 30/09/2025 às 14h46
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU), promoveu na última semana, a 6ª Conferência Municipal de Saúde, realizada no auditório do SINDSEF.
Com o tema “Planejar a Saúde com Participação Popular: Desafios e Compromissos no âmbito municipal”, a conferência reuniu autoridades, profissionais da saúde, servidores e a comunidade, em um espaço democrático de debate e construção coletiva.
Durante o evento, foram discutidos três eixos temáticos fundamentais para o fortalecimento das políticas públicas de saúde:
Eixo I: Política de prevenção e posvenção da autolesão e do suicídio;
Eixo II: Garantia à universalidade do SUS em município de fronteira;
Eixo III: Humanização no SUS, capacitações e colaboração entre gestão e funcionalismo público, ética e legislação do SUS.
A 6ª Conferência Municipal de Saúde foi marcada pela ampla participação popular, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a construção de uma saúde pública mais acessível, humanizada e de qualidade para todos os guajaramirenses.
