Gracyanne Barbosa mostra corpo inchado após lesão no “Dança dos Famosos”

Publicada em 30/09/2025 às 15h26
A musa fitness Gracyanne Barbosa, 42 anos, revelou estar com o corpo bastante inchado após sofrer um rompimento de tendão durante apresentação de lambada no quadro Dança dos Famosos. Internada, ela disse que sente dores, mas destacou que o inchaço tem chamado mais atenção.
Em vídeo publicado nas redes sociais, a influenciadora abaixou a coberta para mostrar a barriga. “Gelinho no joelho, um pouquinho de dor, que é supernormal, e super inchada, olha. Estava com 72 quilos e já devo estar com uns 80 quilos. Vou pesar depois, mas nada que preocupe. A preocupação é ficar boa”, explicou.
Apesar do susto, Gracyanne tranquilizou os seguidores. “Estou amando receber as mensagens de positividade, de carinho e de que Deus sabe de todas as coisas. Já, já estou de volta”, disse a ex-mulher de Belo.
Ela também pediu cautela em relação a boatos sobre seu estado de saúde: “Não acreditem em tudo o que leem. Tem muita coisa exagerada, muita polêmica. Eu estou bem. Muito melhor do que as pessoas têm publicado”.
