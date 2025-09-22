Governo Trump chama Moraes de

Publicada em 22/09/2025 às 15h37
O governo dos Estados Unidos chamou nesta segunda-feira (22) o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de "ator estrangeiro maligno" e fez referência ao famoso casal de criminosos Bonnie e Clyde ao justificar a aplicação de sanções à esposa de Moraes, Viviane Barci de Moraes.
Viviane Barci de Moraes foi alvo nesta segunda de sanções do governo norte-americano com a Lei Magnitsky, utilizada para punir estrangeiros (leia mais abaixo).
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse que Viviane de Moraes é facilitadora e protetora de Moraes, que chamou de "ator estrangeiro maligno".
"Aqueles que protegem e facilitam atores estrangeiros malignos como Moraes ameaçam os interesses dos EUA e também serão responsabilizados", declarou Marco Rubio.
Já o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent afirmou que a ação foi tomada porque Viviane fornece uma "rede de apoio financeiro" ao marido, que já havia sido sancionado em julho.
Em comunicado sobre a sanção à esposa de Moraes, afirmou que "não existe Bonnie sem Clyde" — em referência ao casal dos EUA Bonnie Parker e Clyde Barrow, que ganharam notoriedade por uma série de assaltos e assassinatos no início da década de 1930, que cometiam sempre juntos.
"Essas sanções se baseiam em uma série de ações tomadas pelo governo Trump para responsabilizar Moraes por abuso de autoridade, criação de um complexo de censura, ataque flagrante a oponentes políticos e prática de graves violações de direitos humanos", afirmou.
Sanção
Com a sanção desta segunda, todos os eventuais bens de Viviane nos EUA estão bloqueados, assim como qualquer empresa que esteja ligada a ela.
Também nesta segunda-feira, o governo Trump revogou os vistos americanos do advogado-geral da União, Jorge Messias, e de outras cinco autoridades do Judiciário brasileiro.
"Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados — inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação de hoje deixa claro que o Tesouro continuará a perseguir indivíduos que fornecem apoio material a Moraes enquanto ele viola os direitos humanos", justificou.
Agora, nem o ministro do STF nem a esposa podem realizar transações com cidadãos e empresas dos EUA —usando cartões de crédito de bandeira americana, por exemplo.
A sanção da esposa de Moraes com a Lei Magnitsky compõe uma estratégia de retaliação do governo Trump contra o ministro do STF — o tribunal condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump, a 27 anos de prisão por golpe de Estado em agosto.
Viviane tem 56 anos e é advogada. O governo Trump também aplicou a Magnitsky nesta segunda à Lex Instituto de Estudos Jurídicos, empresa de advocacia sediada em São Paulo da qual Viviane e dois dos três filhos do casal são sócios.
"O Lex Institute atua como uma holding para de Moraes, sendo proprietário de sua residência, além de outros imóveis residenciais. (...) Juntos, o Lex Institute e Viviane detêm o patrimônio da família de Moraes", acrescenta o comunicado do Tesouro dos EUA.
