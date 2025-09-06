Governo garante participação de delegação escolar estadual nos Jogos da Juventude, em Brasília

Publicada em 06/09/2025 às 10h36
Rondônia vai participar, entre os dias 9 e 25 de setembro, dos Jogos da Juventude, que acontece em Brasília, com uma delegação composta por 190 integrantes entre dirigentes, técnicos, fisioterapeutas e atletas. Para garantir a presença dos estudantes, o governo do estado está custeando passagens aéreas, terrestres, alimentação, e a hospedagem necessária em Porto Velho, até o momento do embarque para o evento esportivo. Nesta sexta-feira (5), a delegação recebeu uniformes completos, compostos por casacos, calças e mochilas, entregues oficialmente pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc).
A participação da delegação é resultado da fase juvenil dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer), realizada em Ji-Paraná, entre os dias 2 e 13 de agosto, que definiu os estudantes classificados para representar o estado na competição nacional organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os Jogos da Juventude são uma grande vitrine nacional para os estudantes. “Estamos garantindo as condições necessárias para que eles possam competir e representar Rondônia com orgulho, dedicação e espírito esportivo”, evidenciou.
MODALIDADES
Rondônia será representada em 15 modalidades esportivas. Nas modalidades coletivas, participará de basquete, handebol, voleibol, futsal e vôlei de praia. Já nas individuais, terá representantes no atletismo, badminton, ciclismo, natação, wrestling, judô, taekwondo, triathlon, tênis de mesa e ginástica rítmica.
Durante a entrega dos uniformes, a secretária adjunta da educação, Débora Raposo, destacou o apoio do governo de Rondônia aos atletas. “Esse momento é fruto de muito empenho dos estudantes e técnicos, e também do compromisso do estado em proporcionar oportunidades. O esporte é uma ferramenta de transformação e estamos preparados para apoiar essa jornada.”
ORGULHO
A mãe do estudante-atleta João Victor, Alcilene França, presente na entrega emocionou-se ao falar da conquista do filho. “É um orgulho ver o João Victor, com apenas 16 anos, representar Rondônia no futsal. É resultado de muito esforço dele, do técnico Riberson Paiva e de toda a equipe da coordenação de Educação Física, Arte, Cultura e Esporte Escolar (Cefacee) da Seduc. Esse suporte do governo faz toda a diferença para nossas famílias”, disse.
EXPECTATIVA
A atleta Isabelly Brasil, de 15 anos, estudante da escola Major Guapindaia e integrante da equipe de voleibol, também compartilhou sua expectativa. “Estar nos Jogos da Juventude é um sonho realizado. Vamos dar o nosso melhor para representar Rondônia e mostrar o valor do nosso time. É uma oportunidade que me motiva a continuar treinando e acreditando no futuro do esporte”, relatou.
O técnico de futsal masculino, Riberson Paiva, da escola Eduardo Lima, em Porto Velho, reforçou a dedicação dos atletas. “Temos jovens muito talentosos, que se esforçaram bastante para conquistar essa vaga. O incentivo que estão recebendo do governo dá segurança para que possam competir com foco total e buscar bons resultados em Brasília.”
