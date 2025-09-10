Governo de Ronndônia amplia ações de prevenção à vida e cuidado com a saúde mental na rede estadual de ensino

Publicada em 10/09/2025 às 16h23
Em Rondônia, o governo do estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), tem colocado o cuidado integral no centro das políticas educacionais, garantindo suporte tanto aos servidores quanto aos estudantes da rede estadual. A Seduc programou várias atividades, dentro da campanha “Setembro Amarelo”, que chama atenção para a valorização da vida e a importância da saúde mental.
SAÚDE DOS SERVIDORES
De acordo com a gerente de Saúde e Segurança Ocupacional da Seduc, Sirlei Barros, as iniciativas acontecem durante todo o ano, de forma preventiva e humanizada. Ela destaca que todos precisam reaprender a olhar e escutar o outro, sobretudo quando apresenta sinais de sofrimento, seja no ambiente familiar, entre amigos ou no trabalho. “Na realidade, a pessoa não quer tirar sua vida, ela quer matar sua dor”, pontou.
O trabalho da Gerência é contínuo e contempla ações de promoção da saúde e valorização da vida, como ginástica laboral, campanhas de conscientização, entrega de laços amarelos durante a campanha “Setembro Amarelo”, rodas de conversa e momentos de acolhimento. Neste ano, a programação avançou com a realização de dois encontros virtuais e um podcast no canal da Mediação Tecnológica, com profissionais especializados em saúde mental e educação. Além disso, os servidores contam com um Plantão Psicológico e Social, disponível pelo telefone (69) 99280-1636, para atendimento imediato. Nos casos mais graves, é feito o encaminhamento para atendimento médico em parceria com os Centros de Atenção Psicossocial (Caps).
A gerente reforça ainda que a escuta ativa é essencial no processo de cuidado: “Todos nós, sem exceção, precisamos reaprender a olhar e a escutar o outro que apresenta algum sinal de sofrimento, seja na família, no círculo de amigos ou no trabalho”, enfatizou.
PROGRAMAÇÃO SETEMBRO AMARELO 2025
A edição 2025 da Campanha traz como tema: “Conversar pode mudar vidas: você sabe o que fazer para acolher?”. Entre as atividades, estão confirmados:
Acolhimento dos servidores na entrada do Edifício Rio Guaporé (CPA), com entrega de folhetos informativos e laços amarelos;
Workshop online no dia 17/09 – “Reconhecer os sinais de sofrimento mental para acolher e ajudar!”, com a psicóloga e neuropsicóloga Elizete Gonçalves, especialista em Luto e Tanatologia; Link da videochamada
Podcast no dia 25/09 – “Diálogos sobre a promoção da saúde mental no ambiente escolar”, disponível no canal da Mediação Tecnológica da Seduc.
SAÚDE NAS ESCOLAS
Além do olhar voltado aos servidores, a Seduc também atua no atendimento aos estudantes com ações preventivas, por meio de projetos e programas como Emoções em Rede e o Programa Saúde na Escola (PSE). Nas Superintendências Regionais de Educação, psicólogos lotados junto às coordenações pedagógicas oferecem apoio direto a professores, gestores e alunos, ajudando a identificar precocemente sinais de adoecimento mental. Esses profissionais fortalecem o vínculo entre a comunidade e a escola, transformando o ambiente em um espaço de escuta, acolhimento e valorização da vida.
Como parte da programação do “Setembro Amarelo”, nos dias 22 e 23 de setembro, será realizado o Painel sobre Saúde Mental – “A escola como espaço de acolhimento e aprendizagem”, no Teatro Banzeiros, em Porto Velho. O evento, organizado pela Gerência de Saúde Escolar, será direcionado a orientadores educacionais, chefes pedagógicos da rede estadual e representantes do PSE da rede municipal.
Segundo a gerente do setor, Mara Carvalho, o painel abre um espaço de reflexão sobre os desafios que impactam a saúde mental dos educadores. “O intuito é socializar estratégias que ajudem a criar um ambiente escolar mais acolhedor e respeitoso, fortalecendo a rede de apoio tanto para os profissionais quanto para os estudantes”, ressaltou.
ONDE BUSCAR AJUDA
Em casos de sofrimento psíquico, os servidores podem recorrer ao Plantão Psicológico e Social do GSSO, pelo número (69) 99280-1636.
A população em geral conta ainda com o Centro de Valorização da Vida (CVV), pelo telefone 188, disponível 24 horas, e com os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) de cada município.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!