Governo de Rondônia transforma vidas no estado com mais de 24 mil consultas e 317 cirurgias de fissura labiopalatina

Publicada em 23/09/2025 às 09h48
Esperança, dignidade e qualidade de vida. É isso que milhares de famílias têm encontrado no Núcleo de Fissurados de Rondônia (Nufis), unidade vinculada ao Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, em Porto Velho, referência no tratamento da fissura labiopalatina desde 2018. Desde então, o núcleo se tornou símbolo de cuidado e transformação, realizando 24.189 consultas ambulatoriais e 317 procedimentos cirúrgicos, com acompanhamento multiprofissional que evita longas viagens em busca de tratamento em outros estados.
Para Marcos Rocha, o Nufis fortalece atendimento especializado e garante esperança a pacientes com fissura labiopalatina, além de representar uma conquista histórica para a saúde pública do estado. “Antes, as famílias precisavam sair de Rondônia e buscar atendimento em centros de referência no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Hoje, o tratamento é feito aqui, perto de casa, com estrutura e equipe preparada. Nosso governo não olha só para números, mas para pessoas. Governar é cuidar, e é isso que estamos fazendo com respeito e responsabilidade”, ressaltou o governador de Rondônia.
Expansão dos serviços
Com crescimento expressivo em 2024, o Nufis registrou 10.509 consultas ambulatoriais, número muito superior às 359 do primeiro ano de atividade. O resultado demonstra a expansão dos serviços e a credibilidade conquistada junto à população.
O governador Marcosr Rocha salientou que o fortalecimento do Nufis integra a estratégia do governo de ampliar o acesso à saúde especializada. “Com resultados expressivos e ações como o programa itinerante, Rondônia segue avançando no cuidado às pessoas com fissura labiopalatina, oferecendo inclusão, qualidade de vida e atendimento cada vez mais próximo das famílias”, reforçou.
Nufis em Rondônia
Localizado em Porto Velho, anexo ao Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP), o Nufis oferece acolhimento, cirurgias e acompanhamento completo para pessoas com fissura labiopalatina. Os atendimentos podem ser agendados de forma prática pelo WhatsApp (69) 99341-5950 ou presencialmente, sem necessidade de encaminhamento, na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 3.766, Bairro Industrial, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.
