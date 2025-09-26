Governo de Rondônia reforça protocolos de vigilância sanitária durante encontro nacional, em Brasília

Publicada em 26/09/2025 às 11h23
O governo de Rondônia participou da Câmara Técnica de Vigilância Sanitária para gestores, entre os dias 22 e 24 de setembro, em Brasília, para deliberar sobre o repasse de recursos aos estados e aprimorar ações de fiscalização e controle em saúde pública. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO) representou o estado, defendendo pautas estratégicas para qualificação de profissionais e segurança sanitária.
A Câmara Técnica para gestores debateu temas centrais da vigilância sanitária, como segurança em análises laboratoriais e regulamentação de serviços de saúde. A Agevisa/RO buscou alinhar as políticas estaduais com normas nacionais, garantindo padronização e eficácia nas ações de fiscalização.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o fortalecimento da vigilância sanitária é fundamental para proteger a saúde da população, por meio de investimentos estratégicos e capacitação contínua dos profissionais que atuam no setor. “Rondônia seguirá implementando as diretrizes acordadas, com foco em capacitação continuada, segurança sanitária e integração com protocolos nacionais, assegurando a qualidade e eficácia das políticas públicas de vigilância”, ressaltou.
A suplente da câmara técnica de vigilância sanitária, Luciana Ariadne Soares, destacou que “a participação no encontro permite a troca de experiências e a atualização de protocolos com outros estados, garantindo mais eficiência e segurança nos serviços oferecidos à população”, afirmou.
A reunião também discutiu temas como: o Piso Variável de Vigilância Sanitária; o projeto Vigiares; e a normatização de processos no Programa Mais Especialistas. Essas ações contribuem para uniformizar práticas, fortalecer a governança e garantir qualidade em todos os municípios de Rondônia.
GESTÃO SANITÁRIA ESTADUAL
Segundo o diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, “a presença de Rondônia em espaços nacionais de deliberação fortalece a gestão sanitária do estado. Isso nos permite trazer recursos, atualizar normas e garantir que a vigilância sanitária atue de forma cada vez mais integrada e eficaz em todos os municípios”, enfatizou.
Estiveram presentes representantes de diversos estados, órgãos reguladores e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), além da Agevisa/RO, que apresentou propostas e acompanhou as deliberações sobre o repasse de recursos e aprimoramento da qualificação profissional.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!