Governo de Rondônia reforça a segurança digital no serviço púbico com palestra aos servidores do Iperon

Publicada em 03/09/2025 às 11h56
Com foco no combate aos ataques virtuais pelos quais muitos usuários tem passado e com riscos de perda de informações importantes ou confidenciais, o governo de Rondônia promoveu, na ultima sexta-feira (29), uma palestra educativa para servidores do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos (Iperon). A ação foi conduzida pela Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), por meio da Coordenadoria de Segurança da Informação.
A palestra abordou casos recentes de ataques virtuais em diferentes setores, como: golpes com criptomoedas; mensagens falsas por SMS, conhecidas como smishing (tentativas de roubo de dados enviadas por celular); fraudes com QR Codes e até Phishing como “Serviço” disponível na dark web – parte oculta da internet onde é possível encontrar a comercialização de kits para aplicar golpes. Também foram apresentados exemplos de vírus que se disfarçam de programas para roubar informações financeiras de trojans bancários, os chamados cavalos de Tróia.
Um mês antes da palestra, a equipe da coordenadoria aplicou uma dinâmica prática aos servidores do Iperon, onde e-mails falsos foram enviados para simular tentativa de Phishing para que se pudesse medir a atenção diante desse tipo de ameaça. A ação serviu como alerta para mostrar como links mensagens aparentemente inofensivas podem colocar em risco dados pessoais e institucionais.
Os servidores também receberam orientações para identificar sinais de fraudes, como erros de digitação, links encurtados, anexos inesperados e remetentes suspeitos. Também foram compartilhadas medidas de proteção em caso de ataque, entre elas:
Desconectar o dispositivo de internet;
Redefinir senhas;
Verificar a presença de malwares, que são softwares maliciosos;
Entrar em contato com instituições financeiras;
Notificar contatos sobre o ocorrido;
O assessor de segurança da informação da Setic, Rogério Alves destacou a importância da iniciativa para consolidar a cultura de segurança digital no âmbito do poder público. “Nosso objetivo é capacitar os servidores para reconhecer e evitar golpes virtuais. A informação é a melhor forma de prevenção e fortalece a segurança dos serviços digitais oferecidos pelo estado.”
A ação integra o conjunto de atividades da Setic voltadas à proteção da informação, prevenção de riscos e fortalecimento da segurança cibernética em todo o setor público estadual.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!