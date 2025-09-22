Governo conclui pavimentação da RO-420 em Jacinópolis e reforça melhorias ao longo da rodovia

Publicada em 22/09/2025 às 14h30
Foram concluídas pelo governo de RO, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) as obras de pavimentação da RO-420 no perímetro urbano do distrito de Jacinópolis, em Nova Mamoré. As obras foram executadas em 2 quilômetros e 400 metros em pista dupla, totalizando mais de 36 mil metros quadrados de asfalto, além da implantação de drenagem profunda.
Os serviços, no entanto, não se limitaram ao perímetro urbano. Ao longo da rodovia, equipes do DER-RO realizaram também serviços de reconformação de plataforma (patrolamento) e revestimento primário (encascalhamento) em cerca de 180 quilômetros de extensão da RO-420 que liga o município de Nova Mamoré a Buritis, passando, ainda pelos distritos de Rio Branco, Nova Dimensão e Palmeiras.
Além disso, também foi realizada a manutenção completa em três pontes de madeira localizadas entre os distritos de Jacinópolis e Nova Dimensão, sendo: Oriente, Vertente e Formosa, garantindo mais segurança para quem trafega pela região.
RO 420 recebe manutenção completa ao longo da via
Durante visita à obra concluída, o governador de Rondônia, Marcos Rocha recebeu agradecimento dos moradores locais pela transformação da estrada e, ressaltou que “o governo de RO está trabalhando para levar mais infraestrutura e qualidade de vida para a população. Essa obra, em Jacinópolis, é um símbolo do cuidado do governo com as comunidades do interior, promovendo desenvolvimento e fortalecendo a economia regional”, enfatizou.
O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes ressaltou a importância dos serviços. “No perímetro urbano, além da pavimentação em pista dupla, fizemos drenagem profunda, o que aumenta a vida útil da rodovia e evita transtornos futuros. Já nos trechos rurais, realizamos a manutenção das pontes e ao longo da rodovia, melhorando as condições de tráfego. Nosso objetivo é entregar uma infraestrutura que traga conforto e segurança para quem trafega pelo via”, explicou.
O coordenador de Operações e Fiscalização do DER-RO, Leandro Risso destacou que o trabalho de conservação é contínuo. “A manutenção da rodovia 420 é constante, com equipes que acompanham a rodovia de ponta a ponta para garantir que os serviços entregues tenham durabilidade e que os usuários encontrem sempre boas condições de trafegabilidade”, ressaltou.
O fazendeiro Gilson Campanha agradece as melhoriasRe na 420
A população comemorou os avanços. O comerciante Alberoni José de Paula, dono de um mercado próximo à rodovia, destacou os benefícios para o comércio local. “Agora, com o asfalto, os clientes chegam com mais facilidade e o movimento aumentou. É um ganho enorme para quem trabalha aqui em Jacinópolis”, contou.
No campo, os reflexos também já são sentidos. O fazendeiro Gilson Campanha afirmou que a melhoria da rodovia facilita o escoamento da produção. “Na época da chuva tínhamos dificuldades no tráfego para transportar as mercadorias. Com o patrolamento ao longo da RO-420 e esse asfalto no perímetro urbano, a vida da gente mudou, o transporte agora é rápido e seguro”, disse.
Com as obras entregues, a rodovia 420 se consolida como um corredor estratégico para a integração entre Nova Mamoré e Buritis, reafirmando o compromisso do governo de Rondônia em investir na infraestrutura viária como motor do desenvolvimento econômico e social.
