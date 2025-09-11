Fux, o punitivista, foi garantista na “Trama Golpista”; as multas das eleições de 2022 serão pagas?; e os desafios da nova secretária

Publicada em 11/09/2025 às 09h18
Como se reinventar após uma derrota eleitoral?
CARO LEITOR, mudamos um pouco a pegada da coluna essa semana para o Marketing Político e Eleitoral a pedido de um segmento de leitores da presente coluna porque muitos candidatos que perderam a eleição não sabem se reinventar nas urnas, simplesmente seguem tentando acertar da próxima vez sem fazer uma reflexão profundas dos acertos e erros cometidos na última pré-campanha e na campanha eleitoral. Neste caso, os melhores políticos são aqueles que têm a coragem de refletir sobre os erros e acertos cometidos na competição eleitoral. Esses políticos com capacidade de reflexão crescem e evoluem quando reconhecem suas falhas e aprendem com elas. O candidato derrotado não pode se afastar da sua base eleitoral, pelo contrário, precisa se manter presente na comunidade para ser lembrado e não cair no esquecimento. Com lições da derrota, o político pode se preparar para a próxima eleição com estratégias bem definidas e poderosas. O Inbound Marketing, por exemplo, é uma forma de persuadir o leitor, despertar interesse e ganhar confiança. Quanto mais tempo existir para esta prática, maior é a chance de sucesso nas urnas.
Reunir
É importante, durante a pré-campanha e a campanha eleitoral, sempre se reunir com a equipe e fazer uma reflexão conjunta. Essa reunião envolve toda a equipe, desde a coordenação, a apoiadores voluntários, cabos eleitorais e lideranças contratadas.
Mapa
Não se pode ignorar os resultados nas urnas, faz-se necessário buscar os resultados eleitorais e mapear o voto. Com esse mapa do voto em mãos, você consegue se manter vivo politicamente onde foi mais votado e ampliar o capital de votos onde obteve baixa votação.
Surpreender
É importante também mapear os passos essenciais para entender como tudo começou a desandar a campanha eleitoral. Se puder, faça a seguinte pergunta aos colaboradores e apoiadores de confiança: "Quais lembranças tem o eleitor da nossa campanha?" O retorno pode surpreender e ajudar a melhorar e evitar cometer os mesmos erros.
Postura
O ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal – STF, adotou postura garantista no julgamento da trama golpista, diferente do perfil punitivo empregado em outras ações como juiz no 8 de janeiro.
Competência
Segundo operadores do direito, o voto do ministro pedindo a nulidade da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pode, no futuro, reacender o debate jurídico sobre a competência do STF e alimentar a narrativa da extrema-direita em defesa da anistia aos envolvidos na trama golpista.
Absolvição
O ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal – STF, com tom de incoerência jurídica em relação à trama golpista, votou pela absolvição total do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), inclusive nos crimes contra a democracia, mas votou pela condenação do Coronel EB Mauro Cid e o general Walter Braga Netto por tentativa de abolir Estado Democrático de Direito.
Médicos
O senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes) com enorme capacidade de entrega, conseguiu com o Governo Federal o envio de 17 médicos do Programa Mais Médicos para atender população de 11 municípios e duas comunidades indígenas. O diálogo aberto e franco do senador Confúcio em Brasília possibilita entregar soluções reais para a população rondoniense.
Multas
Falando em senador, alguns candidatos a cargos eletivos nas eleições de 2022 foram condenados a pagar pesadas multas por cometer infrações no pleito eleitoral voga. Neste caso, existe um candidato que precisa pagar as multas eleitorais para concorrer ao Senado em 2026. Daí a pergunta: alguém se habilita a pagar as multas?
Comemorou
O deputado estadual Alex Redano (Republicanos-Ariquemes) comemorou a aprovação do Projeto de Decreto Legislativo - PDL, que suspende os efeitos do plano de desocupação dos semoventes em unidades de conservação, em especial, da área do Soldado da Borracha.
GTA
O que significa na prática o PDL que suspende os efeitos do plano de desocupação dos semoventes em unidades de conservação? Um avanço direto na luta pelo GTA – Guia de transporte animal, e pelo direito de ir e vir dos produtores rurais que detém escritura pública e documentação em dia na área do Soldado da Borracha.
Saúde
Preocupado com a saúde de Cacoal, o deputado estadual Cássio Góis (PSD-Cacoal) destinou emendas parlamentares num total de R$ 5 milhões para ser aplicado no novo hospital municipal da capital do café. Os recursos serão investidos em camas hospitalares, centro cirúrgico, aparelhos de raio-x, arco cirúrgico, monitores, móveis hospitalares e leitos de UTI.
Desafios
A Professora Albeniza Batista de Oliveira, como nova secretária da SEDUC, tem os seguintes desafios: entregar a reforma das Escolas Castelo Branco e Getúlio Vargas, localizadas na área central de Porto Velho. Promover reparos urgentes da estrutura física de escolas estaduais, a exemplo da Escola Murilo Braga.
Rateio
O maior desafio da Professora Albeniza Batista de Oliveira frente à SEDUC é garantir o rateio do Fundeb para professores e transformar a estrutura de concreto abandonada da Escola Anísio Teixeira, situada na Avenida Jorge Teixeira, na sede do IDEP, com isso, deixar de pagar aluguel.
Discurso
No discurso de inauguração da Praça Marise Castiel, localizada no bairro Rio Madeira – antigo Alphaville, o deputado federal Maurício Carvalho e a ex-deputada federal Mariana Carvalho, ambos do União Brasil, fizeram questão de enfatizar que o autor do pedido da emenda para construção da referida praça foi do vereador Dr. Gilber (PL-Porto Velho).
Construção
O vereador Dr. Gilber (PL-Porto Velho) respondeu à coluna que o pedido da emenda parlamentar a ex-deputada federal Mariana Carvalho (União Brasil-Porto Velho) para a construção da Praça Marise Castiel aconteceu em 2021. Daí a obra foi iniciada ainda na gestão do ex-prefeito Hildon Chaves (PSDB-Porto Velho).
Entrega
Segundo o vereador Dr. Gilber (PL-Porto Velho), duas empresas que assumiram a obra da Praça Marise Castiel faliram, por esse motivo atrasou a entrega. Por sua vez, a praça foi concluída na atual gestão do prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) e entregue a população.
Vandalismo
Falando na Praça Marise Castiel, em menos de 24 inaugurada, sofreu vandalismo e parte da fiação elétrica foi roubada. O prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) e o superintendente da EMDUR, Bruno Holanda, lamentaram o corrido e pediram para a população denunciar os atos criminosos contra o patrimônio público.
Lixo
A Comissão Especial de Fiscalização da Câmara Municipal de Porto Velho, sob a presidência do vereador Thiago Tezzari (PSDB-Porto Velho), se reúne na manhã de hoje para tratar da transição do contrato da coleta de lixo e disposição final dos resíduos sólidos. Na briga, envolve as empresas Marquise e Amazonfort, essa última, prata da casa.
Trânsito
Preocupado com a segurança no trânsito, o vereador Pedro Geovar (PP-Porto Velho) teve vários pedidos de providências atendidos pela SENTRAM voltados para sinalização de trânsito vertical e horizontal. Por último, conseguiu a sinalização de faixas de pedestre na Rua Pau Ferro, no bairro Cohab – zona sul da capital.
Sério
Falando sério, o Inbound Marketing significa a criação de conteúdos relevantes com contextos políticos e eleitorais voltados para redes sociais no intuito de segmentar o público-alvo. Neste caso, envolve construir relacionamento, engajar e converter o eleitorado de forma orgânica, em vez de interrupção com conteúdo massivo impulsionado.
Parabéns ao governador Marcos Rocha! Agora acertou no nome para comandar a Seduc. Professora Albaniza é competente em tudo que faz. Desejamos muito sucesso!