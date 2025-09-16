Funcultural apoia 192 eventos e movimenta Porto Velho

Publicada em 16/09/2025 às 16h42
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Funcultural, apresentou um balanço que mostra o alcance das ações culturais realizadas entre o fim de março e o início de setembro. Foram 192 eventos apoiados, somando 262 dias de atividades em diferentes regiões da cidade.
O levantamento inclui festas juninas, arraiais de bairro, festivais de música, celebrações religiosas, eventos de Páscoa, ações sociais e programações cívicas.
Parte desses projetos se estendeu por mais de um dia: 16 tiveram dois dias de duração, nove chegaram a três dias, um durou quatro e dois festivais tomaram conta da cidade por 10 dias cada.
Suporte da Funcultural variou entre infraestrutura e apoio direto aos artistas
“Nossa orientação é clara: a cultura não pode ser um privilégio de poucos. Ela precisa florescer onde o povo está, nos bairros, nas comunidades, nos distritos. Apoiamos desde o pequeno arraial de rua até grandes festivais, pois entendemos que cada manifestação tem seu valor e sua importância para a identidade de Porto Velho”, afirmou o presidente da Funcultural, Antônio Ferreira,
O suporte da Funcultural variou entre infraestrutura e apoio direto aos artistas. Foram disponibilizados palcos, tendas, banheiros químicos, iluminação, som, grades de contenção e praticáveis. Além disso, artistas locais foram contratados para apresentações, incluindo quadrilhas juninas, bois-bumbás, bandas de forró, duplas sertanejas, DJs e músicos de voz e violão.
O trabalho da Fundação Cultural segue com agenda já confirmada para os próximos meses, como o aniversário de Porto Velho, reforçando a presença da cultura nas comunidades e ampliando a circulação de renda pela economia criativa da capital.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!