Forças navais da Ucrânia atingem centro de comunicações da Marinha russa

Publicada em 15/09/2025 às 15h21
“Na noite de 11 de setembro, unidades das Forças Navais atingiram o centro de comunicações da Frota do Mar Negro da Federação Russa, localizado na base experimental de pesquisa científica 184, em Sebastopol, na República Autônoma da Crimeia, temporariamente ocupada”, escreveu o Estado-Maior ucraniano no Facebook.
O comunicado acrescenta que esse centro de comunicações “garantia o controle das unidades da Frota do Mar Negro da Federação Russa, de acordo com informações da Marinha das Forças Armadas da Ucrânia”.
