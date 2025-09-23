Filho de Netanyahu ironiza Macron por reconhecer Estado Palestino e cita territórios ligados à França

Publicada em 23/09/2025 às 15h46
O filho do primeiro-ministro de Israel Yair Netanyahu ironizou o presidente francês, Emmanuel Macron, que reconheceu o Estado da Palestina na ONU na segunda-feira (22).
"Declaro hoje que reconheço o Estado da Córsega, o Estado da Nova Caledônia, o Estado da Polinésia Francesa, o Estado do País Basco, o Estado da Guiana Francesa, o Estado de Mayotte, o Estado de Reunião e o Estado da Bretanha!", afirmou Yair em publicação na rede social X na noite de segunda.
Os territórios citados pelo filho de Benjamin Netanyahu são territórios, regiões administrativas e ex-colônias que atualmente fazem parte da França. Veja abaixo:
Córsega: ilha no Mar Mediterrâneo e região administrativa da França, anexada em 1769;
Nova Caledônia: território ultramarino francês no Pacífico Sul, colonizado no século XIX e administrado pela França desde então;
Polinésia Francesa: território ultramarino francês no Pacífico, colonizado pela França no século XIX, ainda ligado à França;
País Basco: região cultural e histórica que se estende entre a Espanha e a França. A parte francesa, no sudoeste, é considerada uma região interna do país. O País Basco tem histórico separatista;
Guiana Francesa: departamento ultramarino da França na América do Sul. Começou como colônia, mas foi incorporada como uma região francesa;
Mayotte: ilha e região ultramarina francesa no Oceano Índico, adquirida pelo país no século XIX;
Reunião: ilha do Oceano Índico que é região ultramarina francesa desde o século XVIII, antiga colônia francesa incorporada à França;
Bretanha: região no extremo oeste da França.
Macron disse que reconhecer a existência da Palestina é uma "responsabilidade histórica" e necessária para preservar a possibilidade da implementação da solução de dois Estados e abrir caminho para a paz entre israelenses e palestinos (leia mais abaixo). O presidente francês fará outro discurso nesta terça-feira, quando começa oficialmente o debate geral.
Ativo nas redes sociais e com mesma orientação que seu pai, Yair é uma figura polêmica dentro de Israel. Ele foi muito criticado no quando a guerra contra o grupo terrorista Hamas estourou, em outubro de 2023, por estar em Miami, nos Estados Unidos, e também por não ter se alistar ao Exército israelense.
Yair ainda compartilhou nas redes sociais uma mensagem que chamou Macron de um "idiota incrivelmente útil" e dava a entender que o líder francês estava sendo usado por um movimento do Ocidente para prejudicar Israel.
SANDRA COHEN: Israel cogita anexação de partes da Cisjordânia em retaliação ao reconhecimento de Estado Palestino
Macron reconhece Estado Palestino
O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou na segunda-feira (22) o reconhecimento do Estado palestino. Em discurso na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, ele disse que a decisão busca a paz entre israelenses e palestinos.
“Recai sobre nós uma responsabilidade histórica. Devemos fazer todo o possível para preservar a própria possibilidade de uma solução de dois Estados, Israel e Palestina, vivendo lado a lado em paz e segurança”, afirmou Macron.
A França abriga as maiores comunidades judaica e muçulmana da Europa. Com a decisão, o país deve impulsionar um movimento que, até agora, era liderado por nações menores e mais críticas a Israel.
Macron já havia revelado em julho que iria anunciar a medida na Assembleia. Na época, o anúncio do presidente francês foi condenado por autoridades israelenses. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu alegou em um comunicado que a decisão da França "recompensa o terror e corre o risco de criar mais um representante do Irã".
Atualmente, mais de 140 países reconhecem o Estado Palestino, entre eles o Brasil. Outro movimento mais recente de reconhecimento foi feito por Reino Unido, Canadá e Austrália no último domingo (21).
Os reconhecimentos têm sido vistos como um sinal político contra a expansão de assentamentos e a presença militar israelense em Gaza. França e Arábia Saudita lideram uma ação diplomática para influenciar outros países a favor da Palestina.
