Festival Estudantil Rondoniense encerra a 10ª edição com valorização da arte e cultura escolar
Por Midian Mascarenhas
Publicada em 10/09/2025 às 16h31
Com o objetivo de valorizar a arte e a cultura escolar, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), promoveu, nos dias 8 e 9 de setembro a 10ª edição do Festival Estudantil Rondoniense de Artes (Fera), com o tema “Todas as Artes Um Só Norte” com diversas apresentações de talentos estudantis.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha o festival é exemplo de que iniciativas culturais como essas, podem transformar a educação, incentivando a  expressão artística, o protagonismo  juvenil e a diversidade. “O Fera propõe uma reflexão sobre o papel dos estudantes como agentes de transformação na sociedade e a importância da preservação cultural”, ressaltou

Durante o festival, estudantes puderam mostrar ao público suas habilidades em diferentes expressões artísticas, como dança, música, artes visuais e teatro. As apresentações destacaram elementos da cultura da região Norte, valorizando tradições, saberes e a identidade regional. Além disso, as escolas concorreram ao prêmio de melhor apresentação.

PARTICIPAÇÃO

Para a estudante da escola Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Gabriela Karpiel Maia, que apresentou arte visuais, por meio de fotografia, ressaltou a experiência de apresentar a história do carimbó, a dança é uma manifestação cultural de grande importância, pois representa a história, identidade e a diversidade da região norte, além do cacau que alguns jovens não conhece a fruta, sabemos que o chocolate é do cacau, na verdade é um fruto nativo dos indígenas e ribeirinhos, trazer esses conhecimentos por meio da arte é de grande importância para os estudantes.

VENCEDORES POR CATEGORIA

Ficção

Regional Jaru – Escola Estadual de Eccnsino Fundamental Plácido de Castro

Regional Porto Velho – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio César Freitas Cassol

Regional Cacoal – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio

Instrumental

Regional Jaru – Plácido de Castro

Regional Ji-Paraná – Colégio Tiradentes da Polícia Militar VI (CTPM VI)

Regional Ouro Preto – Escola Estadual de Ensino Fundamental Monteiro Lobato

Banda de Garagem

Regional Porto Velho – Colégio Militar Dom Pedro II (Unidade I)

Regional Cacoal – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Honorina Lucas de Brito

Regional Ouro Preto – Colégio Tiradentes da Polícia Militar  XII (CTPM XII)

Canto

Regional Cacoal – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Graciliano Ramos

Regional Vilhena – Escola Estadual de Ensino Fundamental Machado de Assis

Regional Porto Velho – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Jorge Teixeira de Oliveira

Grupo Vocal

Regional Porto Velho – Colégio Tiradentes da Polícia Militar  XI (CTPM XI)

Regional Vilhena – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Álvares de Azevedo

Regional Rolim de Moura – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Josué Rosales dos Santos

Documentário

Regional Porto Velho – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Getúlio Vargas

Regional Cerejeiras –Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Inácio de Castro

Regional Costa Marques – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Angelina dos Anjos

Animação Filme

Regional Guajará-Mirim – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Casimiro de Abreu

Regional Porto Velho – Escola Estadual de Ensino Fundamental Jorge Vicente Salazar dos Santos

Regional Alta Floresta – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Presidente Tancredo de Almeida Neves

Dança em Grupo

Regional Espigão do Oeste – Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral 7 de Setembro

Regional Costa Marques – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Darcy da Silveira

Regional Jaru – Escola Estadual de Ensino Fundamental Costa Júnior

Dança Solo

Regional Costa Marques – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Darcy da Silveira

Regional São Francisco do Guaporé – Escola Estadual de Ensino Fundamental  Rui Barbosa de Oliveira

Regional Espigão do Oeste – Escola Estadual de Ensino Fundamental Fernanda Souza de Paula

 Teatro

Regional Ji-Paraná – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral Jovem Gonçalves Vilela

Regional Jaru – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Olga Dellaia

Regional Porto Velho – Escola Estadual de Ensino Fundamental Jorge Vicente Salazar dos Santos

Artes Visuais

Regional Costa Marques –  Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Angelina dos Anjos

Regional Buritis -Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral Marechal Rondon

Regional Guajará Mirim – Colégio Tiradentes da Polícia Militar X

Fotografia

Regional Costa Marques – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Darcy da Silveira

Regional Vilhena – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria Toledo

Regional Teixeiropolis – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Pioneira

