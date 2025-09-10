Festival Estudantil Rondoniense encerra a 10ª edição com valorização da arte e cultura escolar

Publicada em 10/09/2025 às 16h31
Com o objetivo de valorizar a arte e a cultura escolar, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), promoveu, nos dias 8 e 9 de setembro a 10ª edição do Festival Estudantil Rondoniense de Artes (Fera), com o tema “Todas as Artes Um Só Norte” com diversas apresentações de talentos estudantis.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha o festival é exemplo de que iniciativas culturais como essas, podem transformar a educação, incentivando a expressão artística, o protagonismo juvenil e a diversidade. “O Fera propõe uma reflexão sobre o papel dos estudantes como agentes de transformação na sociedade e a importância da preservação cultural”, ressaltou
Durante o festival, estudantes puderam mostrar ao público suas habilidades em diferentes expressões artísticas, como dança, música, artes visuais e teatro. As apresentações destacaram elementos da cultura da região Norte, valorizando tradições, saberes e a identidade regional. Além disso, as escolas concorreram ao prêmio de melhor apresentação.
PARTICIPAÇÃO
Para a estudante da escola Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Gabriela Karpiel Maia, que apresentou arte visuais, por meio de fotografia, ressaltou a experiência de apresentar a história do carimbó, a dança é uma manifestação cultural de grande importância, pois representa a história, identidade e a diversidade da região norte, além do cacau que alguns jovens não conhece a fruta, sabemos que o chocolate é do cacau, na verdade é um fruto nativo dos indígenas e ribeirinhos, trazer esses conhecimentos por meio da arte é de grande importância para os estudantes.
VENCEDORES POR CATEGORIA
Ficção
Regional Jaru – Escola Estadual de Eccnsino Fundamental Plácido de Castro
Regional Porto Velho – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio César Freitas Cassol
Regional Cacoal – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Instrumental
Regional Jaru – Plácido de Castro
Regional Ji-Paraná – Colégio Tiradentes da Polícia Militar VI (CTPM VI)
Regional Ouro Preto – Escola Estadual de Ensino Fundamental Monteiro Lobato
Banda de Garagem
Regional Porto Velho – Colégio Militar Dom Pedro II (Unidade I)
Regional Cacoal – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Honorina Lucas de Brito
Regional Ouro Preto – Colégio Tiradentes da Polícia Militar XII (CTPM XII)
Canto
Regional Cacoal – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Graciliano Ramos
Regional Vilhena – Escola Estadual de Ensino Fundamental Machado de Assis
Regional Porto Velho – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Jorge Teixeira de Oliveira
Grupo Vocal
Regional Porto Velho – Colégio Tiradentes da Polícia Militar XI (CTPM XI)
Regional Vilhena – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Álvares de Azevedo
Regional Rolim de Moura – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Josué Rosales dos Santos
Documentário
Regional Porto Velho – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Getúlio Vargas
Regional Cerejeiras –Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Inácio de Castro
Regional Costa Marques – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Angelina dos Anjos
Animação Filme
Regional Guajará-Mirim – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Casimiro de Abreu
Regional Porto Velho – Escola Estadual de Ensino Fundamental Jorge Vicente Salazar dos Santos
Regional Alta Floresta – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Presidente Tancredo de Almeida Neves
Dança em Grupo
Regional Espigão do Oeste – Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral 7 de Setembro
Regional Costa Marques – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Darcy da Silveira
Regional Jaru – Escola Estadual de Ensino Fundamental Costa Júnior
Dança Solo
Regional Costa Marques – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Darcy da Silveira
Regional São Francisco do Guaporé – Escola Estadual de Ensino Fundamental Rui Barbosa de Oliveira
Regional Espigão do Oeste – Escola Estadual de Ensino Fundamental Fernanda Souza de Paula
Teatro
Regional Ji-Paraná – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral Jovem Gonçalves Vilela
Regional Jaru – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Olga Dellaia
Regional Porto Velho – Escola Estadual de Ensino Fundamental Jorge Vicente Salazar dos Santos
Artes Visuais
Regional Costa Marques – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Angelina dos Anjos
Regional Buritis -Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral Marechal Rondon
Regional Guajará Mirim – Colégio Tiradentes da Polícia Militar X
Fotografia
Regional Costa Marques – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Darcy da Silveira
Regional Vilhena – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria Toledo
Regional Teixeiropolis – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Pioneira
