Ferramenta pedagógica com uso de IA otimiza conselhos de classe em Ariquemes

Foi desenvolvida uma nova ferramenta para apoiar o trabalho pedagógico nos conselhos de classe do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Ariquemes. O “Sistema de Coleta de Feedbacks para o Conselho de Classe” começou a ser utilizado em setembro de 2025 e tem como objetivo agilizar a coleta e a consolidação de informações sobre o desempenho dos estudantes, complementando o SUAP (Sistema Unificado de Administração Pública). O projeto, idealizado e implementado em Ariquemes, está disponível para ser conhecido e adotado por outros campi do IFRO que desejem aprimorar seus processos de conselho de classe.
O sistema permite que cada professor registre antecipadamente seus pareceres individuais sobre os alunos e um feedback geral sobre a turma. Esses dados são processados por meio de Inteligência Artificial, que gera um texto-base coeso para orientar as discussões durante a reunião do conselho. “A experiência no Campus Ariquemes tem sido muito positiva. A ferramenta permitiu que todos os professores tivessem seus feedbacks devidamente registrados e compartilhados antes mesmo do início da reunião. O resumo gerado por Inteligência Artificial tem se mostrado um excelente ponto de partida”, destacou o Coordenador do Curso Técnico em Informática, Bruno Luiz Silva Rodighiero.
De acordo com o Chefe do Departamento de Apoio Pedagógico e Educacional (Dape), Emerson Faustino, a ferramenta busca tornar os conselhos mais ágeis e colaborativos. O sistema também inclui fotos dos alunos ao lado dos pareceres, facilitando o reconhecimento dos estudantes e tornando o processo “mais humano e eficiente”, conforme ressaltou Bruno. Ambos os docentes estão à frente do projeto.
Entre os benefícios estão a otimização do tempo das reuniões, a valorização do trabalho docente e a maior fidelidade das atas finais. O sistema já vem sendo usado nos cursos técnicos em Informática, Alimentos e Agropecuária do campus. “Essa abordagem híbrida — que une a praticidade da tecnologia com a validação e o toque humano dos educadores — tem se mostrado uma fórmula de sucesso”, acrescentou Rodighiero.
