Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação fortalece o ensino e a pesquisa em escola de Porto Velho

Publicada em 01/09/2025 às 08h35
A 21ª Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação foi realizada nesta quinta-feira (28) na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Mariana, localizada na Zona Leste de Porto Velho, em parceria com o Instituto Federal de Rondônia (IFRO). O evento integra a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que ocorre em todo o país com o objetivo de aproximar estudantes do universo científico por meio de atividades práticas e de pesquisa.
Durante a programação da feira, os alunos participaram de oficinas e experimentos em diferentes áreas do conhecimento, envolvendo atividades desde demonstrações de astronomia e astronáutica do Projeto AstroIfro, do Grupo de Pesquisa em Astronomia e Cosmologia (GPAC) do Ifro até práticas de biologia e química com microscópios, além de experiências em robótica, empreendedorismo e inovação. A feira também destacou projetos da própria escola, como: a horta escolar, o sabão ecológico e a farmácia viva, iniciativas que estimulam a sustentabilidade e a pesquisa aplicada à realidade local.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento da educação pública. “Eventos como este mostram que os estudantes têm condições de ser protagonistas na ciência e na tecnologia. Quando o conhecimento chega até a comunidade escolar, principalmente em regiões periféricas, abrimos portas para que esses jovens sonhem alto e construam um futuro melhor”, pontuou.
“A feira representa um incentivo para o futuro acadêmico”
A secretária de estado da educação, Ana Pacini, ressaltou que a parceria com o IFRO fortalece o processo de ensino-aprendizagem. “A ciência tem o poder de transformar vidas e de despertar o interesse dos pela pesquisa. Esse trabalho em conjunto amplia as oportunidades e demonstra que a educação pública de Rondônia pode oferecer experiências inovadoras e de qualidade”, destacou.
Para a estudante Emily Vitória Barros da Silva, de 17 anos, que cursa o terceiro ano do ensino médio na Escola Mariana, a feira representa um incentivo para o futuro acadêmico. “É uma experiência que nos aproxima da ciência de uma forma diferente. A gente vê na prática o quanto a pesquisa pode transformar a nossa vida e abrir novos caminhos para o futuro”, afirmou.
De acordo com o professor Marcos Barros Luiz, do IFRO, a ação faz parte da proposta submetida ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e percorreu mais de 14 municípios de Rondônia em 2025. O tema da 21ª edição é “biomas” e busca integrar diferentes áreas do conhecimento, relacionando ciência e tecnologia ao cotidiano dos estudantes.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!