Exército israelense lança novas ordens de evacuação de palestinos para o sul do território

Publicada em 20/09/2025 às 10h11
A fala ocorre dias após Israel ter iniciado uma ampla ofensiva terrestre na Cidade de Gaza, que o governo Netanyahu considera o último reduto do grupo terrorista Hamas em Gaza. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou que "Gaza está em chamas" e prometeu a destruição do Hamas.
O Exército israelense também anunciou nesta sexta o fechamento de uma rota de saída provisória aberta 48 horas antes para dar vazão à fuga dos moradores da cidade. Segundo o porta-voz militar israelense em língua árabe, Avichay Adraee, agora há apenas uma única rota de escape em direção ao sul.
"A partir deste momento, a estrada Salah al-Din está fechada ao tráfego na direção sul. As Forças de Defesa de Israel continuarão atuando com uma força sem precedentes contra o Hamas e outras organizações terroristas", anunciou Adraee.
Adraee pediu aos moradores que "aproveitem esta oportunidade e se unam às centenas de milhares de residentes da cidade que seguiram para o sul, para a zona humanitária".
Filas quilométricas de palestinos evacuando foram registradas por fotógrafos de agências de notícias internacionais nos últimos dias —as estradas que levam ao sul de Gaza apareciam colapsadas com filas de carros amontoados e pessoas fugindo a pé (veja abaixo). A cena se intensificou na terça-feira após o anúncio do início da operação terrestre na Cidade de Gaza.
Antes de entrar na Cidade de Gaza, Israel fez durante cerca de um mês um cerco à cidade com bombardeios diários e a derrubada de dezenas de arranha-céus na região. O governo de Netanyahu acusava o Hamas de estar utilizando os edifícios como bases operacionais e para coleta de inteligência militar.
Palestinos fogem para o sul após Israel ordenar evacuação e iniciar operação terrestre para ocupar a Cidade de Gaza, em 16 de setembro de 2025. — Foto: Reuters/Mahmoud Issa
Uma fonte militar de Israel disse à agência de notícias Reuters que a quantidade de tropas na região aumentará ao longo dos próximos dias e que o Exército israelense está preparado para manter as operações contra o Hamas pelo tempo que for necessário.
