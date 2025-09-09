Ex de namorada de Belo agradece carinho do cantor com seu filho, mas impõe limite: “Já tem um pai”

Publicada em 09/09/2025 às 10h49
Em meio às polêmicas envolvendo a ex-namorada Rayane Figliuzzi, Júnior Navarro se pronunciou sobre a relação do filho Zyon com o cantor Belo, atual companheiro da influenciadora. Com informações do BNEWS.
Em vídeo publicado no Instagram, Navarro negou qualquer rivalidade com o artista e fez questão de elogiá-lo. “Sou grato pelo carinho e pelo bom tratamento que ele tem com meu filho. O que importa é que Zyon esteja cercado de amor”, afirmou.
Apesar do reconhecimento, ele estabeleceu um limite claro: “Meu filho já tem um pai presente, ativo e dedicado: eu. Esse papel é intransferível. Sempre estive ao lado dele, buscando, levando e cuidando em todos os momentos possíveis”, ressaltou, ao explicar que Zyon deve chamá-lo de pai, e não Belo.
Júnior também comentou sobre a decisão recente da Justiça em um processo movido por Rayane, no qual recebeu parecer favorável. “O juiz entendeu que não havia fundamento para a medida protetiva”, declarou.
