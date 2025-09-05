ENERGISA: Consumidores podem resolver serviços sem sair de casa por meio de canais digitais

Publicada em 05/09/2025 às 10h01
Consumidores podem resolver a maior parte das demandas de atendimento sem sair de casa. A concessionária oferece canais digitais, como: aplicativo, site e WhatsApp. Por meio desses canais, é possível emitir a segunda via da conta de energia, consultar débitos, acompanhar o histórico de consumo, registrar falta de energia ou problemas na rede, solicitar serviços como religação e alteração de titularidade, além de receber orientações sobre a rede elétrica.
Entre as opções disponíveis estão:
Aplicativo Energisa On – disponível para Android e iOS, permite consultar e pagar faturas, acompanhar histórico de consumo, emitir segunda via de conta e registrar ocorrências como falta de energia ou problemas na rede. O app é prático, seguro e oferece acesso completo à sua conta de energia na palma da mão.
Agência Digital – plataforma de autoatendimento acessível pelo site da Energisa (www.energisa.com.br). Por meio dela, o cliente consegue emitir segunda via de contas, acompanhar débitos, consultar histórico de consumo, solicitar serviços e interagir com a concessionária de forma rápida e eficiente.
Gisa – atendente virtual no WhatsApp, disponível no número (69) 99358-9673, a assistente virtual oferece respostas instantâneas às dúvidas mais comuns, além de orientar sobre serviços como emissão de segunda via, consultas de débitos, registros de ocorrências e demais solicitações.
Segundo a coordenadora de atendimento da Energisa Rondônia, Rosiane Santos, a proposta é garantir conveniência e rapidez. “Nosso objetivo é levar soluções digitais que permitam ao cliente gerenciar sua conta de energia na palma da mão, com atendimento seguro e disponível 24 horas por dia, sete dias por semana”, afirma.
Com as ferramentas digitais, a concessionária reforça que a tecnologia está a serviço do consumidor, proporcionando agilidade, eficiência e mais comodidade no dia a dia.
