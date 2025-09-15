Emdur realiza manutenção emergencial e restabelece pontos de iluminação

Publicada em 15/09/2025 às 11h24
A forte chuva registrada no último sábado (12), em Jaci-Paraná, derrubou árvores e causou danos em alguns pontos da rede de iluminação pública. A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), esteve no distrito realizando serviços de manutenção emergencial e restabelecendo pontos afetados pelos temporais.
Além do trabalho corretivo imediato, as equipes também aproveitaram para realizar outras manutenções necessárias, garantindo mais segurança e qualidade de vida para os moradores.
O presidente da Emdur, Bruno Holanda, reforçou o compromisso da gestão com os serviços e a segurança da população. “Nossa missão é cuidar da iluminação pública não só em Porto Velho, mas também nos distritos. Estamos atentos e trabalhando para que todos tenham mais segurança e tranquilidade, com uma cidade cada vez mais iluminada.”
A Prefeitura lembra que o programa Porto Velho 100% Iluminada também contempla os distritos, que estão recebendo atenção especial e acompanhamento constante.
Em caso de postes apagados, a população pode entrar em contato diretamente pelo WhatsApp da Emdur: (69) 99224-0676.
Com trabalho firme e contínuo, seguimos levando mais iluminação e cuidado para toda a população de Porto Velho.
