Em meio à crise de drones Rússia faz exercícios militares com aliado Belarus

Publicada em 12/09/2025 às 10h11
A Rússia iniciou nesta sexta-feira (12) um exercício militar de grandes proporções junto com seu aliado Belarus para fechar uma semana de tensões acirradas com a Otan por conta de uma invasão do espaço aéreo da Polônia por drones russos, abatidos com caças da Otan.
Segundo um vídeo divulgado pelo Ministério da Defesa russo, os exercícios envolvem veículos terrestres, helicópteros de ataque e outras aeronaves, além de diversos tipos de navios de guerra, como destróieres e submarinos.
A Defesa russa disse ainda que os exercícios envolverão manobras no território de ambos os países e nos mares Báltico e de Barents, no Círculo Polar Ártico, e vão durar até a próxima terça-feira (16).
Segundo a agência russa Tass, os dois países praticarão o lançamento de armas nucleares e do míssil hipersônico Oreshnik durante os exercícios. Em julho, a Rússia falou que enviaria uma leva de Oreshniks à Belarus.
Navio de guerra da Rússia navega no mar durante exercícios militares conjuntos com Belarus em 12 de setembro de 2025. — Foto: Ministério da Defesa da Rússia
A Polônia, que foi alvo dos drones russos, está em estado de alerta máximo e fechou a fronteira com Belarus por conta do exercício militar "muito agressivo", como classificou o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk. O premiê disse anteriormente que o país "está em seu ponto mais próximo de um conflito armado desde o fim da 2ª Guerra Mundial".
O Kremlin afirmou nesta sexta que a Rússia não representa uma ameaça à Europa e que preocupações da UE sobre os exercícios militares "são resultado de emoções originadas pela hostilidade contra a Rússia". Na quinta, o governo russo disse que a manobra com Belarus —que estava previsto desde agosto— não é direcionada contra ninguém.
