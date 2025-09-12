Em frente ao portão de Bolsonaro, Bruno Scheid manifesta carinho após condenação: “Estarei com você até depois do fim”

Publicada em 12/09/2025 às 14h28
Porto Velho, RO – Uma publicação feita nos stories do Instagram pelo pecuarista Bruno Scheid, vice-presidente do PL em Rondônia e que se apresenta como assessor especial de Jair Bolsonaro, ganhou destaque nesta sexta-feira (12). O registro foi divulgado logo após a condenação do ex-presidente a 27 anos e três meses de prisão no julgamento da chamada “Trama Golpista” pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).
Na mensagem, Scheid escreveu: “Que Deus esteja aí contigo, tudo isso vai passar meu amigo, aqui do lado de fora nós não iremos desistir de ti, nada do que foi dito muda o que pensamos, eu estarei com você até depois do fim”. O texto, acompanhado de fundo discreto, foi interpretado como um recado de solidariedade ao ex-presidente no momento em que aliados intensificam manifestações de apoio.
O episódio ocorre em meio a uma série de declarações de lideranças bolsonaristas de Rondônia contra a decisão do STF. O senador Marcos Rogério (PL-RO) afirmou em vídeo que a sentença é “vingança política travestida de sentença”. O também senador Jaime Bagattoli (PL-RO) declarou em nota que condenar Bolsonaro a 27 anos equivale a “decretar a sua morte”. Já o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) publicou a frase “fim do teatro! Perseguição política implacável!”. A vereadora de Porto Velho Sofia Andrade (PL) escreveu que se sentiu “de estômago embrulhado” com a decisão.
Enquanto parlamentares do PL se manifestaram publicamente, lideranças de outros partidos em Rondônia permaneceram em silêncio. Não houve declarações de nomes como Lúcio Mosquini (MDB), Cristiane Lopes (União Brasil), Sílvia Cristina (PP), Maurício Carvalho (União Brasil), Rafael Fera (Podemos) e Fernando Máximo (União Brasil). O senador Confúcio Moura (MDB) também não se posicionou.
Além da pena imposta a Bolsonaro, a Primeira Turma do STF fixou condenações a outros ex-ministros e militares: Walter Braga Netto (26 anos), Almir Garnier (24 anos), Anderson Torres (24 anos), Augusto Heleno (21 anos), Paulo Sérgio Nogueira (19 anos), Alexandre Ramagem (16 anos, um mês e 15 dias) e Mauro Cid, que recebeu pena de dois anos em regime aberto após acordo de colaboração premiada. Todos os réus ainda podem apresentar recursos.
O gesto de Scheid ganha relevo também porque seu nome esteve entre os seis aliados do PL barrados por decisão anterior do ministro Alexandre de Moraes, que rejeitou a solicitação de visitas livres ao ex-presidente em prisão domiciliar. Apesar da negativa, Scheid tem agenda autorizada para o dia 19 de setembro, quando poderá encontrar Bolsonaro em Brasília, mediante revista e condições impostas pelo STF.
