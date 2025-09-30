Em Espigão do Oeste já são registrado 143 casos de dengue confirmados

Por ASSESSORIA
Publicada em 30/09/2025 às 09h26
Em Espigão D’Oeste já são 143 casos de dengue confirmados. Esse dado nos alerta para a importância de agir juntos contra o mosquito transmissor.
O combate à dengue começa em cada lar, em cada quintal, em cada atitude responsável. A verdadeira força de Espigão está em sua população, que sempre mostra união e cuidado com a cidade. Quando cada morador faz a sua parte, todos ganham em saúde e qualidade de vida.
Unidos, transformamos pequenas ações em grandes resultados. Eliminar água parada, tampar recipientes e manter os cuidados diários faz toda a diferença. Cidade unida não tem mosquito que sobreviva.
Proteja sua família, valorize sua comunidade e ajude a construir um Espigão D’Oeste mais saudável.
