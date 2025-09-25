PRESTANDO CONTAS

EcoRondônia recebe vereadores da Câmara de Porto Velho em encontro para avaliar PPP de coleta e gestão de resíduos

Encontro ocorre após denúncia do vereador Thiago Tezzari (PSDB) sobre liminar que garante a continuidade da EcoRondônia/Marquise Ambiental na coleta de resíduos da capital; Prefeitura tem 24 horas para se manifestar sobre a decisão judicial