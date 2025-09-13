Donald Trump pede pena de morte para suspeito de assassinar Charlie Kirk

Publicada em 13/09/2025 às 09h16
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (12) que espera ver o homem acusado de matar o ativista conservador Charlie Kirk condenado à pena de morte. O suspeito foi detido após uma caçada policial conduzida pela polícia americana em conjunto com o FBI. Com informações da Band.
Segundo Trump, a prisão só foi possível porque alguém próximo ao acusado colaborou com as autoridades. Ele também decretou luto oficial até domingo (14) em memória de Kirk.
Como ocorreu o crime
O ataque aconteceu na quarta-feira (10), durante um evento na Universidade do Vale de Utah. Enquanto respondia a uma pergunta sobre tiroteios em massa, Kirk foi baleado no pescoço por um atirador posicionado no telhado de um prédio a cerca de 130 metros do local.
Após o disparo, o ativista caiu ao chão e houve correria entre os participantes. Pessoas que estavam próximas tentaram socorrê-lo até a chegada da equipe de emergência. Kirk chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
Em Utah, a legislação prevê execuções por injeção letal ou fuzilamento.
