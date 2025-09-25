Dispositivo antichoque chega à Praça Marise Castiel e garante mais segurança para famílias

Publicada em 25/09/2025 às 16h42
Recém-inaugurada, a Praça Marise Castiel conta a partir de agora com uma tecnologia moderna que é realidade em diversas capitais do país. A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), instalou o dispositivo de segurança Bloq Amp nos postes metálicos da praça.
De acordo com a Emdur, trata-se de um equipamento conhecido como DR (Diferencial Residual), que atua como uma espécie de “escudo protetor”: ele desliga automaticamente a energia do poste sempre que detecta fuga de corrente elétrica. Essa solução previne acidentes e garante tranquilidade para as famílias, especialmente em áreas de grande circulação de crianças.
No Brasil, dados da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel) apontam que mais de 500 pessoas morrem por ano vítimas de choques elétricos. Parte desses acidentes ocorre em áreas públicas ou domésticas, reforçando a importância da adoção de tecnologias preventivas como o Bloq Amp.
Segundo o presidente da Emdur, Bruno Holanda, a iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a segurança da população e além da iluminação pública, a Empresa de Desenvolvimento Urbano também desenvolve medidas para evitar acidentes e proporcionar qualidade de vida aos moradores da capital.
“O nosso trabalho não é apenas iluminar a cidade, mas também cuidar das pessoas. Com esse dispositivo, evitamos que um simples passeio em família se transforme em risco. É uma tecnologia nova em Porto Velho e vamos avançar para que outras praças e espaços públicos recebam a mesma proteção”, disse Bruno Holanda.
Com a instalação do Bloq Amp, a Prefeitura de Porto Velho reafirma seu cuidado com a cidade e com cada morador, trazendo não apenas iluminação de qualidade, mas também mais segurança para quem aproveita os espaços públicos. Além disso, o trabalho deve seguir por outros pontos da cidade com a instalação do dispositivo.
