“Dia de Brincar” marcou o último sábado (13) para centenas de crianças da capital

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) e da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), realizou o projeto “Dia de Brincar”, na tarde do último sábado (13), no Parque da Cidade.
Eventofoi em alusão à Semana da Pátria, para brincar e aprender sobre a Independência do Brasil
A proposta é ocupar as praças e espaços públicos de Porto Velho com alegria, cidadania e inclusão, sempre em diálogo com as datas comemorativas. Esta edição do projeto “Dia de Brincar” foi em alusão à Semana da Pátria, para brincar e aprender sobre a Independência do Brasil.
O evento contou com o apoio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e, como previsto na programação, às 16 horas, após a chegada das crianças da Escola Municipal de Educação Infantil Padre Zenildo e do ato cívico do canto do Hino Nacional, teve início às brincadeiras para a criançada. Foi um momento de muita diversão, aulas de história sobre a Independência do Brasil - com apoio da Funcultural, com a participação do professor e historiador Beto Reis - e aulas de Libras pelo Grupo Voluntário Açaí com Libras.
“Na gestão Léo Moraes, a infância e adolescência são prioridades absolutas. A Prefeitura assinou o Pacto pela Primeira Infância, assumiu o compromisso com o Selo Unicef e agora reforçamos esse compromisso com a nossa cidade: o brincar é direito garantido pela Lei, que institui o Dia Municipal do Brincar”, disse a secretária-adjunta da Semias, Tércia Marília.
A programação contou com:
- Recreadores conduzindo as brincadeiras;
- Lanche e água para a criançada;
- Jogos e atividades que resgatam brincadeiras antigas como esconde-esconde, bets, pula corda, pula elástico e amarelinha;
-Espaço para pais e filhos se divertirem juntos, longe das telas;
-Pintura em papel e pintura de rosto;
-Espaço de acolhimento sensorial para pessoas neurodivergentes.
Segundo o secretário-adjunto da Semed, Giordani Lima, o Dia de Brincar “é um evento universalizado entre Semias, Semtel e Semed que proporcionam esse momento de lazer através de brincadeiras para nossos alunos da rede municipal de educação e para o público em geral”.
Aline Bandeira, coordenadora do Sesc, fala sobre a importância do evento. “Para nós do sistema Fecomércio – Sesc e Senac, é um prazer imenso participar desse evento, incentivando esse grande dia, incentivando a brincadeira. A gente sabe que através do brincar a criança se desenvolve, ela aprende, ela se forma num ser humano integral”.
Leni Reis, coordenadora do Projeto Açai com Libras, explica: “participamos aqui a convite da Semias. O Açaí com Libras é um projeto social que já tem 11 anos e o objetivo é divulgar a cultura surda, é divulgar a Libras, é trazer para a sociedade o conhecimento de que o surdo é uma pessoa capaz, uma pessoa que é inteligente, que faz qualquer coisa que as outras pessoas fazem, só que tem que ter a Libras para ele poder se comunicar e participar. Aqui nesse evento hoje vai ter aulinha de Libras. Vamos ensinar Libras para as crianças, vamos dançar com Libras, e estamos aqui hoje juntos com a Associação dos Surdos de Rondônia”.
Paulo Moraes Júnior, secretário da Semtel, ressaltou a importância de momentos como este. “As crianças são o nosso futuro e são muito importantes para nós. Agradecemos a Semias e a Semed, por esse cuidado que vocês têm com as nossas crianças. Que Deus abençoe cada um de vocês”.
Estêvão Trindade e Maria Evangelista dos Santos, servidores públicos, moradores do bairro Pedacinho de Chão, levaram os filhos Ana Clara, de 8 anos, e Igor, de 6 anos, ao Parque da Cidade para brincar. “Soubemos dessa atividade da Prefeitura por um site de notícias e trouxemos nossos filhos para brincarmos junto com eles. Parabéns para a Prefeitura pelo trabalho. Que sempre tenhamos atividades como essa aqui no Parque da Cidade”, disse Estêvão.
AGRADECIMENTO
“Gratidão à equipe que trabalhou nesse evento lindo de hoje! Foi incrível, as famílias ficaram encantadas, felizes, e as crianças nunca esquecerão o quanto foram felizes hoje. Agradecemos a todas as entidades e instituições, e todos que colaboraram e ajudaram para acontecer o Dia de Brincar. E sigamos para os próximos capítulos de uma Porto Velho que cuida das crianças e da infância”, disse a secretária-adjunta da Semias, Tércia Marília.
