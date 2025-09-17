Dia D da Vacinação Antirrábica em Espigão do Oeste ocorre no dia 25 de outubro

Por ASSESSORIA
Publicada em 17/09/2025 às 09h06
Publicada em 17/09/2025 às 09h06
Dia D da Vacinação Antirrábica em Espigão do Oeste já tem data marcada: 25 de outubro! Serão diversos pontos de vacinação espalhados pelos bairros, garantindo proteção e saúde para cães e gatos.
A raiva é uma doença grave e sem cura, por isso vacinar seu pet é um ato de amor e também de responsabilidade com toda a comunidade.
Fique ligado em nossas redes sociais para saber todos os locais de vacinação e não deixe de levar seu animal no Dia D.
A saúde do seu pet também é a sua segurança!
25 de outubro
Vacinação gratuita contra a raiva
Pontos em vários bairros
Comentários
Seja o primeiro a comentar!