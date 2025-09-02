Detentos tentam subornar policiais penais para fuga em massa no 470
Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 02/09/2025 às 09h00
 Três apenados do presídio Milton Soares de Carvalho (470), foram presos na noite desta segunda-feira (01), depois de uma tentativa de suborno a policiais penais.

De acordo com informações apuradas pelo site, os apenados teriam entregue um bilhete oferecendo o valor de R$30 mil reais para os Agentes facilitarem uma fuga em massa.

No entanto os policiais recusaram e os suspeitos foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes, e poderão responder por corrupção ativa. 

