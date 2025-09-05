Deputado Luizinho Goebel visita Hospital Regional de Vilhena e conversa com pacientes e profissionais da saúde

Publicada em 05/09/2025 às 08h59
Na quarta-feira (03), o deputado estadual Luizinho Goebel visitou o Hospital Regional de Vilhena, onde acompanhou o atendimento e conversou com pacientes e profissionais da saúde. Durante a passagem pela unidade, ele destacou a importância da humanização no cuidado aos usuários do sistema público
Segundo o parlamentar, os relatos colhidos no local reforçam a qualidade do atendimento oferecido pela atual gestão do hospital. “Um sorriso, uma palavra de atenção e um gesto de cuidado podem transformar momentos difíceis em esperança”, afirmou em suas redes sociais
Goebel também agradeceu o empenho da equipe médica, de enfermagem e demais servidores que atuam diariamente no acolhimento da população. Ele citou nominalmente a diretora Ivânia, o diretor Frank e o secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, pelo trabalho desenvolvido na unidade
A visita teve ainda o objetivo de identificar novas demandas apresentadas por pacientes e servidores. O deputado afirmou que em breve anunciará projetos voltados à melhoria da estrutura e do atendimento no hospital, reforçando o compromisso com a saúde pública em Vilhena e região.
O Hospital Regional é a principal unidade de referência no Cone Sul de Rondônia, recebendo pacientes de Vilhena e de municípios vizinhos.
