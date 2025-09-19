Deputado Eyder Brasil participa do 1º Congresso Internacional de Segurança de Fronteiras do Brasil

Publicada em 19/09/2025 às 08h20
O deputado estadual Eyder Brasil participou do 1º Congresso Internacional de Segurança de Fronteiras do Brasil, realizado no Teatro Zulmira Canavarros, em Cuiabá (MT) (Foto: Divulgação | Assessoria)
O deputado estadual Eyder Brasil participou do 1º Congresso Internacional de Segurança de Fronteiras do Brasil, realizado no Teatro Zulmira Canavarros, em Cuiabá (MT). Idealizado pelo parlamentar rondoniense em parceria com o deputado Elizeu Nascimento (PL-MT), o evento reuniu parlamentares, autoridades nacionais e internacionais, especialistas e representantes das forças de segurança para discutir estratégias de combate ao crime organizado nas regiões fronteiriças.
Durante sua fala, Eyder Brasil ressaltou que facções criminosas têm utilizado comunidades amazônicas e áreas de fronteira para esconder atividades ilegais. “O fórum busca sensibilizar as bancadas federais para garantir mais recursos às polícias estaduais”, afirmou.
1º Congresso Internacional de Segurança de Fronteiras do Brasil (Foto: Divulgação | Assessoria)
O deputado Elizeu Nascimento destacou a importância da parceria com Eyder Brasil. “Esse congresso só se tornou realidade porque unimos forças com o deputado Eyder Brasil, que abraçou essa causa desde o início. Essa integração entre Mato Grosso e Rondônia fortalece a defesa das nossas fronteiras e dá mais voz às regiões mais afetadas pela criminalidade”, disse Nascimento.
Rondônia possui cerca de 1.342 quilômetros de fronteiras, incluindo uma extensa divisa com a Bolívia, sendo um dos pontos estratégicos mais sensíveis da Amazônia no combate ao tráfico e ao crime organizado. O deputado Eyder Brasil destacou que, por esse motivo, a presença do estado em discussões nacionais e internacionais é fundamental para proteger a população rondoniense e fortalecer a segurança na região.
