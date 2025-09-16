Deputada Gislaine Lebrinha destina emenda para construção de banheiros na Escola Lázara Alves de Lima

Publicada em 16/09/2025 às 11h37
A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) destinou emenda para a construção de banheiros na Escola Lázara Alves de Lima, em São Miguel do Guaporé. A unidade escolar atende cerca de mil alunos e vinha apontando a necessidade urgente da obra.
A entrega faz parte de um conjunto de investimentos já realizados na instituição. Recentemente, a escola recebeu um playground, e novas emendas estão previstas para beneficiar a comunidade escolar.
O pedido foi encaminhado pelo ex-vereador Gui Gui e pelo diretor da escola, Paulo, que têm buscado melhorias na educação do município.
Lebrinha destacou a importância de garantir estrutura adequada aos estudantes: “A educação é prioridade no nosso mandato. Investir em uma escola de qualidade é investir no futuro das crianças e no desenvolvimento da comunidade. Seguiremos destinando recursos para que os alunos tenham melhores condições de aprendizagem”, afirmou.
