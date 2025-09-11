Conselho Tutelar de Rolim de Moura terá novo número de plantão a partir de outubro

Publicada em 11/09/2025 às 09h28
A partir do dia 1º de outubro de 2025, o plantão do Conselho Tutelar de Rolim de Moura passará a ser realizado exclusivamente pelo novo número de telefone (69) 92000-9742.
A alteração busca oferecer mais agilidade, eficiência e acessibilidade aos serviços de proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes do município.
O novo contato também funcionará como WhatsApp, permitindo que a comunidade e os órgãos competentes possam acionar o Conselho Tutelar de forma rápida e prática em situações que exijam intervenção imediata.
Com a atualização, todas as demandas deverão ser direcionadas para o novo número, que ficará disponível de forma contínua para atender às necessidades da população e garantir maior efetividade nas ações do órgão.
