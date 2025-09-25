Congresso Estadual de Compras Públicas acontece na próxima quinta-feira, 2, em Porto Velho

Publicada em 25/09/2025 às 11h26
Com o objetivo de fortalecer e aprimorar as práticas de contratação no setor público, o governo de Rondônia realiza, no dia 2 de outubro, o 3º Congresso de Compras Públicas, em Porto Velho. O evento terá como público-alvo, servidores públicos e empresários, além de representantes das áreas técnicas e jurídicas envolvidos nos processos de contratações. Durante o encontro serão apresentados temas, como a cultura das aquisições públicas regulares e a transparência do governo junto aos cidadãos.
O congresso, coordenado pela Superintendência Estadual de Compras e Licitações (Supel), representa a busca pela profissionalização e o aprimoramento contínuo das práticas de contratação no setor público, além do compromisso do governo com a eficiência e a transparência no uso dos recursos públicos.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o evento fortalece a gestão e as práticas de contratação no setor público. “O governo tem investido em iniciativas que fomentam a eficiência e transparência nas compras públicas, contribuindo para geração de melhores resultados à população”, ressaltou.
A superintendente Estadual de Compras e Licitações, Márcia Rocha de Oliveira, evidenciou a importância de orientar e profissionalizar a prática das contratações públicas. “Quanto mais aperfeiçoarmos os processos licitatórios e conduzirmos as informações junto as empresas e as pessoas, mais qualidade e confiabilidade será dada as compras públicas, obtendo melhores resultados e atendendo com excelência às necessidades da população.”
INTEGRIDADE E EFICIÊNCIA
O 3° congresso trará as diretrizes das leis de licitações para compras públicas, através de debates, workshops, e exposições sobre o processo de licitação, assegurando que os procedimentos sigam os padrões de integridade e eficiência adotados pela administração pública.
PROGRAMAÇÃO
Manhã – abertura oficial do evento, palestras e workshops voltados à administração pública;
Tarde – momento especial com palestras direcionadas à administração privada. As apresentações terão como objetivo desmistificar dúvidas sobre as burocracias relacionadas às licitações públicas.
