Como fazer um orçamento de energia solar para sua empresa

Publicada em 24/09/2025 às 16h28
Hoje, existem duas formas principais de adotar a energia solar: instalando um sistema próprio de placas ou contratando a energia por assinatura. Cada modelo tem suas vantagens e é indicado para diferentes perfis de empresa.
Muitas organizações, porém, ainda têm dúvidas sobre como avaliar o consumo, escolher o sistema ideal e solicitar um orçamento confiável. A boa notícia é que esse processo pode ser simples e transparente quando você sabe o que considerar.
Ao entender os pontos-chave de um orçamento e conhecer as diferenças entre os modelos, sua empresa toma decisões mais seguras e transforma um desafio em oportunidade de unir economia, inovação e sustentabilidade.
Passo a passo para solicitar um orçamento de energia solar
O primeiro passo para obter um orçamento de energia solar é compreender o perfil de consumo da sua empresa. É importante reunir informações sobre a média mensal de energia utilizada, horários de maior consumo e os tipos de equipamentos em uso. Essas informações permitem que o fornecedor indique um sistema adequado às suas necessidades.
Depois, é importante considerar qual modelo de energia solar faz mais sentido para o seu negócio. Hoje, existem duas opções principais:
● Sistema próprio (compra e instalação de placas)
◦ Exige investimento inicial alto e manutenção periódica.
◦ Pode reduzir a conta de energia em até 95%.
◦ O retorno do investimento costuma levar entre 5 a 10 anos.
◦ Sistema solar por assinatura
◦ Não requer compra de equipamentos nem obras de instalação.
◦ Gera uma economia menor de 10% a 20%, mas imediata.
◦ Ideal para quem busca praticidade, previsibilidade e não pode (ou não quer) instalar painéis.
Ou seja: quem busca máxima economia no longo prazo tende a optar pelo sistema próprio, enquanto quem busca os benefícios do sistema, mas não quer ter investimentos iniciais, encontra na energia solar por assinatura uma alternativa prática e acessível.
O que está incluso em um orçamento de energia solar
Um orçamento completo deve detalhar todos os elementos do projeto, garantindo transparência e evitando surpresas futuras. Entre os itens que normalmente aparecem estão:
● Dimensionamento do sistema: quantidade de painéis solares, capacidade do inversor e estrutura de suporte necessária para atender ao consumo da empresa;
● Componentes e equipamentos: especificações dos painéis, inversores, cabos e outros materiais elétricos essenciais;
● Serviços de instalação: mão de obra, infraestrutura de montagem e possíveis ajustes elétricos;
● Manutenção e garantia: informações sobre a durabilidade dos equipamentos, prazos de garantia e serviços de assistência técnica;
● Estimativa de geração de energia: projeção de quanto o sistema será capaz de produzir mensalmente, permitindo calcular o retorno sobre o investimento.
Ter essas informações detalhadas facilita a comparação entre propostas e garante que a empresa esteja ciente de todos os custos envolvidos, tanto iniciais quanto de manutenção.
Dicas para comparar diferentes propostas
Ao analisar orçamentos de energia solar, é essencial ir além do preço final. Aspectos como qualidade dos equipamentos, eficiência energética, prazos de instalação e garantias oferecidas devem ser levados em consideração.
Uma estratégia eficiente é criar uma tabela comparativa com todos os fornecedores, incluindo os itens citados acima. Assim, é possível visualizar rapidamente quais empresas oferecem maior valor agregado, quais apresentam custos mais competitivos e quais oferecem facilidades como financiamento ou contratação sem investimento inicial.
No caso da energia solar por assinatura, como o Solar Digital oferecido pela Soluções EDP, o diferencial está na economia rápida e sem investimento inicial. Esse modelo merece atenção especial na comparação, já que elimina custo de aquisição e manutenção.
Vantagens de investir em energia solar
Optar por energia solar oferece diversos benefícios para uma empresa, além da redução direta na conta de energia. Entre eles, destacam-se:
● Sustentabilidade: A empresa reduz a emissão de carbono e contribui para práticas mais ecológicas, o que valoriza a marca frente a clientes e parceiros;
● Previsibilidade de custos: Ao gerar parte da própria energia, a empresa se protege de aumentos na tarifa elétrica e consegue planejar melhor o orçamento;
● Valorização do imóvel: Instalações de energia solar agregam valor ao patrimônio, tornando-o mais atrativo para investidores ou compradores futuros;
● Imagem corporativa: Empresas que investem em energia limpa transmitem compromisso com responsabilidade social e ambiental, fator cada vez mais valorizado no mercado;
● Flexibilidade e inovação: Modelos digitais de contratação permitem aderir à energia solar sem investimentos iniciais, com monitoramento remoto e gestão simplificada.
Ao considerar todos esses aspectos, fica evidente que investir em energia solar não é apenas uma economia na conta de luz, mas uma estratégia de crescimento inteligente, que alia inovação, sustentabilidade e redução de custos operacionais.
Conclusão
Solicitar um orçamento de energia solar para sua empresa envolve mais do que simplesmente comparar preços. É fundamental analisar o dimensionamento do sistema, qualidade dos equipamentos, serviços de instalação, manutenção e garantias, além de entender o retorno sobre o investimento. Comparar diferentes propostas com atenção a todos esses fatores garante uma decisão consciente e segura.
Para empresas que desejam simplificar o processo, reduzir riscos e começar a economizar no consumo de energia sem investimento inicial, o Solar Digital da EDP surge como uma alternativa prática e eficiente.
Independentemente do modelo escolhido, o planejamento cuidadoso e a análise criteriosa das propostas garantem que sua empresa faça um investimento seguro e vantajoso em energia solar, construindo um futuro mais sustentável e financeiramente inteligente.
