Com premiação recorde, governo entrega mais de R$ 400 mil a cafeicultores no 10º Concafé

Com mais de R$ 400 mil em premiações para os cafeicultores que se destacam em qualidade, inovação e sustentabilidade, o café de Rondônia será o grande protagonista da Feira Robustas Amazônicos, que neste ano registra um recorde histórico de premiação. O evento marca também a premiação do 10º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia (Concafé), considerado o maior concurso de café canéfora do Brasil. A Feira, promovida pelo governo de Rondônia por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), será realizada, em Cacoal, nos dias 23 e 24 de outubro.
Mais de 250 amostras já foram avaliadas por especialistas, que reconheceram o avanço e o empenho dos cafeicultores rondonienses em elevar o padrão do produto que já conquista mercados internacionais.
Para o governador Marcos Rocha a premiação é muito importante, pois fortalece o setor. “Rondônia hoje é referência no café robusta e cada produtor premiado leva o nome do nosso estado para o mundo. Esse reconhecimento é fruto de trabalho, dedicação e das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar”, salientou.
RECORDE DE PREMIAÇÃO
A premiação é um marco na história da cafeicultura local, com prêmios que totalizam mais de R$ 400 mil, um recorde para a competição. A grande premiação para o primeiro lugar é um trator, avaliado em R$ 220 mil, além de um bônus de R$ 5 mil pela compra de uma saca de café. O segundo colocado recebe um trator no valor de R$ 130 mil e uma compra de saca de café de R$ 3.500. Para o terceiro lugar, os prêmios somam mais de R$ 25 mil, incluindo vouchers para produtos e fertilizantes, além de dinheiro.
A competição reconhece a excelência regional e, também, premia um total de R$ 42 mil entre os três primeiros colocados de cada uma das sete regiões do estado, com valores que variam de R$ 1 mil a R$ 3 mil. Por fim, a categoria de sustentabilidade também premia os produtores que se destacam com práticas sustentáveis, com valores de até R$ 5 mil para o primeiro lugar.
Os eventos, compostos pela feira e o concurso, vão reunir produtores, torrefadores, exportadores e compradores em um espaço de negócios e conhecimento. A feira vem se consolidando como vitrine do café amazônico, aproximando Rondônia de grandes oportunidades de exportação e valorizando ainda mais a cadeia produtiva.
O secretário de Agricultura, Luiz Paulo, ressalta o impacto do concurso. “O Concafé é um laboratório ao ar livre. Cada edição mostra a evolução da nossa cafeicultura, com produtores cada vez mais preparados, buscando tecnologia e novos mercados. O prêmio total de mais de R$ 400 mil é um estímulo para que Rondônia siga no caminho da qualidade”, enfatizou.
Com esse marco histórico, o Concafé 2025 não apenas vai celebrar os melhores cafés da região, mas também reforçar a posição de Rondônia como terra do robusta amazônico de excelência, preparando-se para conquistar os paladares mais exigentes do Brasil e do mundo.
PARCERIA
Os avanços alcançados pelo setor cafeeiro de Rondônia são possíveis, graças à união de esforços entre instituições públicas, privadas e cooperativas que acreditam no potencial da produção regional. Entre os parceiros estratégicos estão: o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia (Faperon), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae), o Instituto Federal de Rondônia (Ifro), os Cafeicultores Associados da Região das Matas de Rondônia (Caferon), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a Câmara Setorial do Café, Cooperativa dos Agricultores e Familiares da Amazônia (Lacoop), Sicoob Credip, Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril (Idaron) e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), que atuam diretamente para fortalecer a pesquisa, a assistência técnica, o crédito rural e as políticas de incentivo ao produtor.
Para realizar o evento, a Seagri também conta com o apoio e parceria de diversas empresas do setor rural contribuindo para impulsionar a inovação, a sustentabilidade e a expansão dos mercados, consolidando Rondônia como uma referência nacional e internacional na cafeicultura.
