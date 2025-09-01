Cavalgada da Expojaru 2025 arrasta multidão pelas ruas do município

Publicada em 01/09/2025 às 08h40
Na manhã do último sábado (30), Jaru viveu um momento especial com a tradicional cavalgada da Expojaru 2025. O evento atraiu centenas de cavaleiros e amazonas, consolidando-se como uma das maiores já realizadas no município
A concentração aconteceu no Bosque Beira Rio, de onde a comitiva seguiu pela Avenida Padre Adolpho Rohl, passando pelo Setor 06 até chegar à Arena 605, onde foi encerrada em clima de confraternização.
A cavalgada reforça a atmosfera de entusiasmo que marca a chegada da festa agropecuária, uma das mais aguardadas da região. O presidente da Cooaja destacou a satisfação com o sucesso do evento e renovou o convite para toda a sociedade prestigiar a Expojaru 2025.
A programação oficial terá início na próxima quarta-feira (03), com o show de Wesley Safadão. Na quinta (04) será a vez de Amado Batista, na sexta (05) PH e Michel, e no sábado (06) a dupla Ícaro e Gilmar encerra os grandes shows da feira.
