Casa Branca diz estar "muito perto" de acordo em Gaza; Trump e Netanyahu se reúnem nesta segunda
Porta-voz do governo de Donald Trump disse que plano tem 21 pontos que incluem devolução imediata dos reféns e saída gradual das tropas em Gaza. Trump e Netanyahu farão anúncio nesta segunda, após encontro na Casa Branca.
O governo de Donald Trump disse nesta segunda-feira (29) estar "bem próximo de um acordo" pelo fim dos conflitos na Faixa de Gaza.
A afirmação ocorre horas antes de Trump se reunir na Casa Branca com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para discutir as negociações pela paz em casa. Os dois anunciaram uma entrevista comum à imprensa após o encontro.
Nesta manhã, a porta-voz do governo dos EUA, Karoline Leavitt, afirmou que os dois discutirão um plano de paz no Oriente Médio com 21 pontos (leia mais abaixo). Leavitt disse que o plano pode deixar ambos os lados — Israel e o grupo terrorista Hamas — "um pouco insatisfeitos", mas disse que, ainda assim, "estamos muito perto de um acordo".
No domingo (28), Trump disse à agência de notícias Reuters neste domingo (28) que "todos querem fazer um acordo" sobre a guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza e que esperava finalizá-lo nesta segunda.
"Estamos trabalhando nisso", disse Netanyahu ao programa "The Sunday Briefing", da Fox News Sunday. "Ainda não foi finalizado, mas estamos trabalhando com a equipe do presidente Trump, neste exato momento, e espero que possamos... possamos fazer acontecer."
Também no domingo, Trump fez uma publicação em seu perfil da rede Truth Social citando o Oriente Médio, mas sem dar detalhes.
"Temos uma chance real de Grandeza no Oriente Médio. Todos estão a bordo para algo especial, pela primeira vez. Nós vamos conseguir", disse
