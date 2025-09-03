Briga por causa de sucata termina com homem esfaqueado na zona leste

Por Newsrondonia
O Ex-presidiário Antônio A. M., foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite de terça-feira (02), no bairro Igarapé, zona leste de Porto Velho.
O rapaz contou que estava caminhando pela Rua Daniela, quando começou a discutir com um desconhecido por causa de sucata, momento que foi atingido com uma facada pelo suspeito que depois fugiu.
O homem depois correu até uma borracharia onde pediu ajuda, depois foi socorrido pelo Samu para a UPA sul, em seguida, precisou ser transferido ao Hospital João Paulo II, devido o ferimento ter sido grave.
