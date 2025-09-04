BOPE prende foragido da Justiça de alta periculosidade na zona Sul

Publicada em 04/09/2025 às 08h40
Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) realizaram, na noite desta quarta-feira (03), a prisão de um foragido da Justiça considerado de alta periculosidade. O homem possuía dois mandados de prisão em aberto pelo crime de roubo à mão armada.
A abordagem aconteceu na Rua Galileu Galilei, bairro Cidade Nova, zona Sul de Porto Velho. Durante patrulhamento na região, a equipe do BOPE identificou o suspeito e realizou a abordagem de maneira estratégica, garantindo a segurança da ação.
Após consulta no sistema, foi constatado que contra o homem existiam dois mandados de prisão expedidos pela Justiça. Diante disso, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes, ficando à disposição da autoridade competente.
A Polícia Militar reforça que a atuação do BOPE é fundamental no combate à criminalidade e na captura de indivíduos considerados de alta periculosidade, garantindo maior segurança à população.
