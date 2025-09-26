BNDES Mais Perto de Você: conectando empresários rondonienses a crédito e inovação

Publicada em 26/09/2025 às 15h48
O Sebrae em Rondônia marcou presença como parceiro estratégico no BNDES Mais Perto de Você, realizado em Porto Velho nesta quinta-feira (25), no Auditório da FIERO – Casa da Indústria.
O evento, promovido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), aproximou empresários rondonienses de soluções de crédito, garantias, inovação e gestão, além de promover conexões diretas com instituições financeiras e entidades de apoio empresarial.
A iniciativa contou ainda com o apoio institucional da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (FIERO), Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) e de agentes financeiros regionais e nacionais.
Conexões que fortalecem negócios
A programação foi dividida em dois momentos: uma apresentação coletiva, em que os participantes conheceram de forma prática os produtos e serviços do BNDES, e os atendimentos individuais, com salas específicas para interação direta entre empreendedores e parceiros como Sebrae, FIERO, EMBRAPII e instituições financeiras (Sicoob, Sicredi, Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, entre outras).
Durante os atendimentos, os empresários puderam também conhecer as soluções oferecidas pelo Sebrae em Rondônia nas áreas de gestão, inovação, finanças, marketing digital, vendas e atendimento ao cliente, além de acessar oportunidades de capacitação e consultorias.
De acordo com o presidente do Sebrae em Rondônia, Darci Cerutti, a realização do BNDES Mais Perto de Você em Porto Velho foi estratégica para fortalecer o ecossistema empresarial do estado. “O evento representa uma oportunidade única para que os empresários rondonienses conheçam soluções capazes de transformar seus negócios. O Sebrae, como parceiro histórico do BNDES, tem orgulho de apoiar uma iniciativa que valoriza e impulsiona os pequenos empreendedores”, ressaltou.
Entre os principais benefícios para o estado, estão a aproximação dos empresários das linhas de crédito e garantias, o fortalecimento do ecossistema de negócios e a integração entre empreendedores, instituições financeiras e entidades de apoio empresarial.
O evento mostrou-se um passo importante para ampliar o acesso a recursos e oportunidades de desenvolvimento, reforçando o papel do Sebrae em Rondônia como parceiro dos micro e pequenos negócios de Rondônia.
