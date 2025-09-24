Autarquia Municipal de Trânsito realiza pit stop alusivo à Semana Nacional de Trânsito

Publicada em 24/09/2025 às 14h42
Prosseguindo com a Semana Nacional de Trânsito, a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes (AMT) realizou, ontem (23), um pit stop na avenida Amazonas, na Vila Jotão (no 2º distrito de Ji-Paraná) para orientar motoristas e motociclistas sobre as formas segurança na condução dos veículos.
Com o tema “Desacelere – seu bem maior é a vida”, a programação teve início em 18 de setembro e deve encerrar na sexta-feira (26). De acordo com o presidente da AMT, Oribe Júnior, as orientações para garantir um trânsito com mais respeito ao pedestre e à sinalização são constantes.
“Nossa cidade é muito bem sinalizada, nossos agentes estão presentes nos pontos mais movimentados, portanto, os acidentes ocorrem por absoluta falta de atenção ou por desrespeito à sinalização. A Semana Nacional de Trânsito chega para validar o que já estamos fazendo no dia a dia”, assegurou.
Na ação, foram distribuídos panfletos e repassadas orientações aos motoristas. Segundo a AMT, a abordagem foi realizada em 130 veículos. Durante a semana, outro pit stop educativo foi realizado na avenida Marechal Rondon, com rua João dos Santos Filho, no bairro 2 de Abril (1º distrito), e palestras em unidades de ensino.
